Na nas se je obrnila bralka Ana, ki želi opozoriti na prevaro z elektronsko pošto. Kot nam je sporočila, je prejela že več elektronskih sporočil, da je njena PIN-koda potekla.

»Vаrnоѕt ​vаšеgа ​rаčunа ​је ​zа ​nаѕ ​іzјеmnеgа ​роmеnа ​іn ​роѕоdоbіtеv ​vаšе ​kоdе ​РІΝ ​је ​bіѕtvеnеgа ​роmеnа ​zа ​zаgоtоvіtеv ​ѕtаlnе ​vаrnоѕtі ​vаšіh ​оѕеbnіh ​роdаtkоv ​іn ​trаnѕаkсіј. Čе ​žеlіtе ​nаdаlјеvаtі, ​ѕlеdіtе ​tеm ​kоrаkоm ​zа ​роѕоdоbіtеv ​kоdе ​РІΝ,« je zapisano v sporočilu.

Kot sporoča bralka, gre za prevaro. Tudi NLB opozarja, da se spletne prevare ves čas spreminjajo, njihova žrtev pa je lahko prav vsakdo.

Svojih podatkov nikoli ne razkrivajte domnevnim predstavnikom bank ali hranilnic, saj te vse vaše podatke že imajo. Če sumite, da ste bili žrtev takšne goljufije, čim prej kontaktirajte svojo banko ali hranilnico in policijo.

Pomembno!

Vse take in podobne poskuse takoj blokirajte in izbrišite, ne klikajte na povezave in ne posredujte svojih osebnih podatkov. Banke ali hranilnice od vas nikoli ne bodo zahtevale, da vnašate svoje osebne podatke ali podatke o karticah v spletne povezave, poslane prek elektronskih ali SMS-sporočil. To je lahko prvi znak, da gre za prevaro.