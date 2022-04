Šokirana mama Ana: Ne morem verjeti, da na študentsem servisu ponujajo tako delo

Pisala nam je bralka Ana, ki jo je oglas za delo na E-študentskem servisu šokiral in spravil v slabo voljo. Ne more namreč verjeti, da študentski servis, ki so oglašuje kot ljudem prijazen, posreduje pri nočnem delu v striptiz baru.

»Dandanes je res že vsakomur vseeno za moralo, vse za denar,« je zapisala Ana.

Ogledali smo si oglas, ki ponuja 15 evrov na uro. Delo ponujajo med vikendom, in sicer polnoletnim osebam z znanjem angleščine, delovno mesto pa so opisali kot delo hostese.

