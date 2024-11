Bralec zaskrbljen ob prizoru, ki mu je bil priča v današnjem hladnem jutru

Na naše uredništvo se je obrnil zaskrbljeni bralec, ki je med jutranjo vožnjo v službo, ko je termometer zunaj kazal dve stopinji pod ničlo, na travniku opazil krave. »Ne spomnim se, da bi kdaj videl krave zunaj, ko se temperatura spusti pod ničlo. Delovale so precej nesrečne,« je še zapisal bralec.

A naj njega in druge, ki boste v naslednjih tednih in mesecih priča podobnemu prizoru, pomirimo. V primeru, da govedu in drugim pašnim živalim, omogočimo primerne pogoje, bodo te brez težav prezimile na prostem, pravzaprav jim bo na nizkih temperaturah bolj prijetno kot na (pre)visokih.

»Pomembno je, da so živali v začetku zime v dobri telesni kondiciji. Tako kot čez vse leto tudi pozimi velja, da morajo biti živali na prostem zavarovane pred neugodnimi vremenskimi razmerami, plenilci in drugimi nevarnostmi. V neugodnih vremenskih razmerah morajo imeti na voljo najmanj zaščito pred močnim vetrom in suh prostor oziroma suho mesto za počitek. Zavetje je lahko naravno (grmovje, gozd) ali grajeno. Zagotovljena mora biti zadostna količina krme in pitne vode. V času hudega mraza je pomembno, da so živali čiste in suhe, saj ima mokra in z blatom zamazana dlaka manjšo izolacijsko sposobnost,« navajajo na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

