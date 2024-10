Bralec pokazal, kaj se je po septembrskem dežju zgodilo z novim opornim zidom (FOTO)

Avgusta 2023 so narasle reke v osrednji Sloveniji podrle več mostov. Deroča voda Kamniške Bistrice je odnesla tudi most v Stranjah pri Kamniku. Občina je s sanacijo začela že lansko leto, postavili so začasen most, na mestu, kjer je stal stari most, pa bo zgrajen novi most, ki so ga začeli graditi julija, končan pa bi moral biti do poletja 2025.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki je avgusta obiskala gradbišče, je povedala, da so sanirali že številne lokalne ceste, vodovode in plazove, ter dodala, da je treba počistiti in urediti še zaledja hudournikov.

A očitno med gradnjo ne teče vse, tako kot bi moralo. Na nas se je namreč obrnil bralec, ki se je zgrozil ob pogledu na na novo zgrajeni oporni zid na protipoplavnem nasipu Kamniške Bistrice. Zapisal je, da ga zanima, ali kdo nadzira kakovost dela, saj je zadnji malo večji dež konec septembra pokazal vso kakovost izvedenih del. Dodal je še, da je fotografija razpokanega opornega zida nastala pri mostu v Stranjah.

Z vprašanji o poteku delu in nadzoru nad izvedbo smo se obrnili na občino Kamnik. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.