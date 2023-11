Bralec opozoril na nevarno parkiranje čistilcev: Njihovo početje je lahko smrtno nevarno

Bralec nas je opozoril na napačno parkiranje ljubljanskih čistilcev ulic. Kot je dejal, so tako nesrečno zaparkirali pločnik, da so morali vsi pešci in kolesarji zaviti na cestišče. Dodal je, da je lahko to smrtno nevarno, saj avtomobili tam vozijo s precejšnjo hitrostjo po štiripasovnici.

Policijsko upravo Ljubljana smo vprašali, kakšna je kazen za takšno napačno parkiranje, a na njihov odgovor še čakamo.

Kot je videti na fotografiji, ki jo je poslal bralec, je ljubljanska čistilna služba razpihovala listje, ki je odpadlo v teh jesenskih dneh. Čeprav je omenjeno napačno parkiranje lahko nevarno, pa je treba priznati, da so ljubljanski čistilci večkrat postavljeni tudi pred težavo - kje najti prosto parkirno mesto, da lahko opravijo svoje delo. Teh v strogih mestnih središčih pogosto primanjkuje.

