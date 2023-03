Bralec: Kaj se dogaja na Kersnikovi? Več policijskih maric z lučkami zdrvelo mimo (VIDEO)

Bralec Marko nam je poslal posnetek prizora z ljubljanskih ulic, ki mu je bil priča in ga je pošteno prestrašil. Na Kersnikovi ulici je namreč mimo njega zdrvelo nekaj policijskih kombijev s prižganimi lučmi. Prosil nas je za pomoč, da izvemo, kaj se dogaja.

Na Policijski upravi Ljubljana smo preverili, kaj je vzrok za policijsko akcijo v središču prestolnice. Povedali so nam, da so se policisti na Kersnikovo ulico odpeljali, ker se je tam steplo več mladeničev. »Nič hujšega,« so zatrdili.