Bralec Darko se čudi: primerjal je lansko in letošnjo položnico, izračuni so ga pretresli

Da se vse draži in da je življenje vse dražje, čivkajo že ptički na vejah. A kljub temu da se naš bralec Darko zaveda, da so se dvignile cene energentov, je obstal v šoku, ko je primerjal lansko in letošnjo novembrsko položnico za elektriko.

»Za 1292 porabljenih kWh moram plačati 218 evrov. Pred enim letom, septembra 2022, sem imel skoraj enako porabo (1245 kWh), a je takrat položnica pri istem dobavitelju stala samo 162 evra,« je zgroženo ugotovil in dodal, da je vse skupaj dobro preračunal. »Preračunal sem ceno na 1 kWh z vsemi davki, prispevki in omrežninami, in ugotovil, da sem lani jeseni za kWh v povprečju plačeval 0,131 €, letos pa v enakem obdobju 0,176 €. To pomeni, da se je elektrika v letu dni podražila za točno eno tretjino! Kar je precej več, kot znaša inflacija.«

Darku se je vse to zdelo skrajno nenavadno, saj na položnici piše, da dobiva 100-odstotno jedrsko energijo iz Krškega. »Zanima me zanima, ali se je proizvodnja v Krškem podražila za tretjino v letu dni, imajo tamkajšnji zaposleni za tretjino višje plače, ali se je cena urana, ki poganja JE Krško, v letu dni dvignila za tretjino ...?« Darkovi izračuni še kažejo, da je bila elektrika daleč najcenejša lani v času Janševih covid odpustkov, ko je od februarja do aprila za 1 kWh plačeval samo 0,06 evra oziroma skoraj trikrat (!) manj kot danes.

V Nuklearni elektrarni Krško pojasnjujejo, da električno energijo, ki jo proizvede Nuklearna elektrarna Krško (NEK) prevzemata oba družbenika: 50 odstotkov slovenski družbenik GEN energija in 50 odstotkov hrvaški družbenik HEP. »Družbenika električno energijo plasirata na trg; NEK na trgu električne energije ne nastopa in v skladu z Meddržavno pogodbo posluje neprofitno. Družbenika podjetju NEK na podlagi letnega gospodarskega načrta poravnata stroške proizvodnje električne energije. V lastno oziroma proizvodno ceno, ki je konkurenčna v Sloveniji in Hrvaški ter tudi širše, so vključeni stroški jedrskega goriva, vodni prispevek, stroški porabe materiala in storitev, stroški amortizacije, stroški zavarovanja, nadomestilo za omejeno rabo prostora in uporabo stavbnega zemljišča, stroški dela, stroški obresti in ostali odhodki poslovanja.« Ob tem so pojasnili še, da se stroški proizvodnje električne energije v NEK v enem letu niso povečali za eno tretjino.

Odgovarjajo bralcu Darku

Z vprašanji smo se obrnili tudi na družbo GEN-I, kjer pravijo, da so v letu 2022 »kljub izjemno zahtevnim razmeram na trgih energentov s svojim cenikom ostala najugodnejši dobavitelj električne energije na slovenskem trgu. Omenjene cene so bile celo nižje od državno reguliranih.«

Ob tem dodjajao, da je s 1. januarjem 2023 je pričel veljati nov redni cenik. »Vse od takrat so v skladu z vladno regulacijo cene sledeče: VT: 0,11800 €/kWh, MT: 0,08200 €/kWh, ET: 0,09800 €/kWh (cene brez DDV) oz. VT: 0,14396 €/kWh, MT: 0,10004 €/kWh, ET: 0,11956 €/kWh (cene z 22 % DDV). Posebno obvestilo o spremembi cenika smo vsem odjemalcem poslali septembra lani prek klasične ali elektronske pošte – odvisno od izbire posameznega odjemalca. Obvestilo je objavljeno tudi na naših spletnih straneh.«

Pravijo, da je pomembno je upoštevati tudi, da je bila z namenom ohranjanja cene energije na nižji ravni komplementarno z drugimi ukrepi na podlagi Zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov začasno za obdobje od 1. septembra 2022 do 31. maja 2023 znižana stopnja davka na dodano vrednost (DDV) za elektriko iz običajnih 22% na 9,5%. O preteku obdobja znižane davčne stopnje so odjemalce obveščali prek njihovih računov.

Dodali so še, da se je skladno z določili Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom (SPTE) in iz obnovljivih virov energije (OVE) 31. avgusta 2023 izteklo tudi obdobje obračunavanja tega prispevka v višini 50% tarifne postavke. »Na računih za dobavljeno električno energijo od 1. septembra 2023 dalje vsi gospodinjski odjemalci torej na računih spet prejemajo obračun prispevka OVE in SPTE v višini 100% tarifne postavke. «

Našemu bralcu Darku so tudi pojasnili, zakaj je prišlo do takšne razlike na računu za lansko in letošnje leto. »Na računu vašega bralca za mesec november 2022 je v primerjavi z letošnjim novembrskim računom torej nižja cena za električno energijo, nižja davčna stopnja in nižji prispevek OVE in SPTE. Vsi gospodinjski odjemalci GEN-I plačujejo elektriko po vladno regulirani ceni za kWh od 1. januarja letos naprej, po višji oz. klasični 22-odstotni davčni stopnji imamo porabo obračunano od junija 2023 naprej, polni prispevek OVE in SPTE pa spet plačujemo od 1. septembra letos naprej.«

Težave s primerjalnikom za omrežnino

Je pa agencija za energijo ravno v sredo pripravila novinarsko konferenco, na kateri so pojasnili, kaj prinaša uporabnikom nov način obračuna omrežnin.

Na agenciji so nam še pojasnili, zakaj primerjalnik, s katerim bi lahko uporabniki preverili stroške omrežnine, ne deluje.»Zaradi nepričakovanih tehnično-procesnih težav morali Primerjalnik stroškov omrežnine začasno izklopiti. Izklop je posledica nepredvidenih težav na področju obdelave podatkov ter zagotavljanja podpore za nudenje uporabniške pomoči. Seveda si prizadevamo storitev ponovno zagotoviti v najkrajšem možnem času. Predvidevamo, da bo primerjalnik uporabnikom ponovno dosegljiv, do konca letošnjega leta. Ves čas pa lahko informacije o prednostih in priložnostih, ki jih omogoča nov način obračuna omrežnine, spremljate na aktualni spletni strani URO. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in potrpežljivost.«

Je pa nedelovanje kalkulatorja spodbudilo Sebastiana, ki je na omrežju X objavil povezavo do spletnega kalkulatorja, ki ga je ustvaril sam. Z njim si lahko uporabniki preračunajo, kakšna bo cena omrežnine po starem in po novem modelu.

Imate za nas dobro zgodbo? Bi radi kaj delili z našimi bralci? Pošljite nam informacije preko spodnjega obrazca.