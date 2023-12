Bralcu dostavili paket z dragim telefonom. Ko ga je odprl, pa šok

»Deset mesecev sem načrtoval nakup mobilnega telefona in vsak mesec sem na stran dajal 70 evrov in potem se ti zgodi to,« začenja zgodbo bralec, ki je želel ostati anonimen. Med takoimenovano ponudbo črni petek je prek spletne strani giganta Amazon (nemške spletne strani) naročil mobilni telefon, za katerega je odštel 716 evrov. Z njim je kupil še nekaj stvari in končno je napočil dan, ko je pošiljka prispela na njegov domači naslov.

»Bilo je okoli 12.30. Spomnim se, ker sem ravno kuhal kosilo, ko je zadonel zvonec. Bil je dostavljavec, ki je dejal, da ima pošiljko zame. S kuhalne plošče sem snel hrano in odbrzel po stopnišču navzdol po paket. Vprašal me je po priimku, rekel sem ja in paket mi je bil izročen. Z njim sem odbrzel nazaj v stanovanje in nadaljeval s kuho,« pripoveduje bralec. Ko je bilo v loncu vse kar je moralo biti, se je lotil odpiranja paketa. A na njegovo presenečenje, od treh stvari ene ni bilo. Seveda najdražje, to je 716 evrov vrednega mobilnega telefona.

Z dodatnim trakom oblepljena pošiljka

»Lahko si predstavljate šok, ko imate doma razbit telefon in upate, da novega dobite še preden vam trenutni dokončno omaga,« pravi bralec. Šele takrat je opazil, da je bila škatla, v kateri so bile dostavljene stvari, na eni strani dodatno oblepljena z rjavim širokim trakom, ki ga prej ni opazil. Kje v postopku pošiljanja ali dostave so se zlikovci polastili njegovega mobilnega telefona, ne ve.

Nemudoma je o incidentu obvestil Amazon in dostavno službo ter policijo in banko, kjer je prerekal transakcijo (da bi to storili, potrebujete zavrnitveni odgovor prodajalca). Menil je, da mu bo prodajalec denar brez težav vrnil, saj vendar ni prejel mobilnega telefona, a se je še kako motil.

Prišla je prva zavrnitev s strani Amazona, druga in tretja, dopisovanje pa se je zdelo brezupno, saj so bili odgovori nasprotne strani nekonkretni in precej splošni, pravi bralec. Pomagalo ni niti, da je njihov relativno redni kupec. Bralca je najbolj razjarilo, da ga je Amazonova pomoč naročnikom obravnavala kot nekoga, ki jih želi prenesti naokoli, pa čeprav je bil žrtev prav on.

Vmes je vzpostavil še stik s slovenskim Evropskim potrošniškim centrom, ki nudi brezplačno pomoč v takšnih primerih, a so ga od tam obvestili, da bodo njegov primer lahko obravnavali šele čez več mesecev.

Obupanje in predbožični čudež

Po še nekaj dneh vztrajnega dopisovanja z Amazonom in dokazovanju nedokazljivega, ko luči v tunelu skoraj ni več videl, je iz Amazona prispela dobra novica: sredstva mu bodo povrnili, je pisalo v obvestilu. »Skoraj božični čudež, pa čeprav je bilo to sredi decembra,« danes z nasmeškom pripoveduje bralec. Kaj jih je prepričalo, ne ve, mogoče to, da je s telefonom naročil tudi dva ovitka, ki sta do njega prispela, tako kot tudi pri prejšnjem mobilniku.

Do danes je sicer prek spleta kupil kakšnih sedem mobilnih telefonov (vsaj dva prek Amazona), tri računalnike, nešteto oblačil, a težav nikoli ni imel.

Tokratna šola ga je stala nekaj živcev in časa, kljub temu pa bo še naprej naročal prek spleta, pravi. Bo pa pozoren, pri prevzemanju paketa, v kakšnem stanju je, pravtako bo, tako pravi, vztrajal pri tem, da paket odpre pred dostavljavcem, saj nikakor ne želi, da se mu kaj takšnega še kdaj ponovi. No, vsaj takrat, ko bo v njem kaj dražjega.

Kaj svetuje bralec

Če ne želite, da se vam kaj takšnega pripeti, bralec svetuje, da paket pred prevzemom dobro pregledate z vseh strani in preverite, ali Amazonov trak povsod dobro drži. Če je pošiljka oblepljena še s kakšnim drugim trakom, denimo širokim rjavim (ali druge barve), je to lahko znak, da je nekdo posegel v pošiljko, pravi bralec.

»Nekateri kolegi so mi pravili, da snemajo odpiranje pošiljke, pa sem se jim včasih režal. No, zdaj razmišljam o tem tudi sam,« je dodal.

Vsekakor svetujemo previdnost, saj zlikovci ne počivajo.

