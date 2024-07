Bralca je skoraj kap, ko je prejel to sporočilo: kako bo to pojasnil ženi?

Na naše uredništvo se je obrnil bralec Jure, ki je v četrtek dopoldne prejel nenavadno SMS sporočilo. Nekdo iz neznane številke mu je (v sicer malo polomljeni slovenščini) zaželel lep dan, pripel emotikon srčka in poljub. Kot pravi bralec, se je sporočilu le nasmejal in odgovoril, da gre za pomoto.

A oseba na drugi strani se očitno ne vda zlahka. Napisala mu je, da naj se opiše in pove, od kod je, sama pa da lahko stori enako. Na tej točki je Jure zaključil pogovor, saj je hitro ugotovil, da gre verjetno za poskus prevare. »Poleg tega sem poročen. Si predstavljate, kako bi pogledala žena, če bi bila poleg mene, ko sem prejel to sporočilo?« se je pošalil. Ob tem pa poziva tudi druge, naj bodo previdni, saj imajo goljufi stalno nove metode navezave stika. »Verjetno so mojo številko dobili na enem izmed družbenih omrežij, kjer imam objavljeno,« še predvideva bralec.

Zaslonski posnetek pogovora. FOTO: Zaslonski posnetek/bralec Jure

Kombinacija ljubezenske in investicijske prevare?

Ali so seznanjeni z novo, t. i. SMS metodo, smo povprašali na Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost. Kot pravijo, s konkretnim primerom niso seznanjeni. »Če prejemnik ne pozna pošiljatelja, gre zelo verjetno za poskus vzpostavitve kontakta z namenom izvedbe neke prevare, najverjetneje iz kategorije prevar z vnaprejšnjim plačilom. Možno bi bilo, da gre za t.i. 'pig butchering' prevaro, ki je kombinacija ljubezenske in investicijske prevare. Kaj več bi mogoče lahko povedali, če bi poznali nadaljevanje pogovora,« še odgovarjajo.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam preko spodnjega obrazca in pripnite fotografije.