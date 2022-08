Besna bralka: za manj kot pol ure parkiranja v Ljubljani plačala pet evrov

»Ali se vam zdi normalno, da ob obisku upravne enote v 'najlepšem' mestu na Tobačni plačate parkiranje za manj kot pol ure pet evrov?!« se jezi bralka. Pravi, da te že tako za vsak dokument oskubejo, da pa je to s parkiranjem enostavno preveč: »Da bi bilo vsaj še nekako urejeno, tako pa ima človek občutek, da je nekje bogu za hrbtom in bodo nanj planili kakšni gangsterji.« Pri tem je omenjala še župana Ljubljane Zorana Jankovića.

Zgodba o parkiranju na Tobačni ima že dolgo brado, mnogi pa so se ob obisku hudovali in se pritoževali. Tudi na Mestno občino Ljubljana (MOL). Od tam so jim že pred časom sporočili, da to parkirišče ni v lasti MOL, zato na ceno parkiranja tam občina nima vpliva. Dodali so še, da je najbližje parkirišče v lasti občine parkirišče Mirje na drugi strani Tržaške ceste, kjer je treba za parkirnino odšteti bistveno manj. Poleg tega lahko vozniki parkirajo tudi na zunanjih javnih parkirnih mestih, kjer se plačuje parkirnina (t. i. bele cone).

