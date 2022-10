»Menda naj bi Golob pripravljal presenečenje za upokojence.« Preverili smo, ali ga res

»Baje naj bi Golob pripravljal presenečenje za upokojence. Ukinil naj bi jim brezplačne vozovnice za javni promet, ki bodo po nemškem vzoru postale plačljive. Cena okrog 9 evrov mesečno. Upokojenci naj bi delali dren v vlakih in avtobusih, ki bodo morali biti na razpolago za delavstvo.« Tako se glasi zapis v facebook skupini Demokratična pravna Slovenija, na katerega ste nas opozorili. Objava je začinjen še s pripisom: »Upokojenci, še en udarec za vas. Vlada vam vsakič dokazuje, da ste jim odveč in da jim pomenite samo strošek. Zdaj pa razmislite.«

Ker gre za osebe, ki javnosti niso znane, jih ne bomo imenovali, kot velikokrat do zdaj pa se zdi, da gre le za osebe, ki želijo v družbi širiti nezadovoljstvo in jezo.

Govorice smo preverili pri odgovornih in povprašali, ali zares razmišljajo o čem takem. Odgovor so poslali z ministrstva za infrastrukturo. Boštjan Lajovic je zapisal: »Informacije o nameravani ukinitvi brezplačnih vozovnic, ki jih omenjate, so neutemeljene.« Dodal je še: »Ne samo, da niti slučajno ne razmišljamo o ukinitvi brezplačnih vozovnic, ravno nasprotno. Ukrepi, ki jih načrtujemo, gredo v smeri nadaljnje krepitve in razširitve brezplačnega javnega potniškega prometa, kot je denimo obveza, zapisana tudi v koalicijski pogodbi, da bo v zakon vnešena tudi brezplačnost mestnega potniškega prometa.«

Ideja brezplačnih vozovnic je vzniknila, ko je ministrstvo za infrastrukturo vodila Alenka Bratušek, danes državna sekretarka na tem istem ministrstvu, v praksi pa je zaživela julija 2020.

