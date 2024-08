Zrklo so ji prišili v očesni kotiček: za ponesrečeno operacijo dala 3750 evrov

Leta 2021 je gospa Zhang iz Weifanga v kitajski provinci Shandong prestala operacijo dvojne veke, ki naj bi popravila neravnine očesnih kotov. Že med samo operacijo je čutila nelagodje, pozneje pa je ugotovila, da sta njeno levo zrklo in očesni kotiček zašita skupaj. Kirurg, ki jo je operiral, ji je zatrdil, da je vse v redu, nato pa je opazila, da ima vedno bolj zamegljen vid in omejeno gibanje oči. Kljub poskusom, da bi popravili škodo, se Zhangova že več kot dve leti in pol po postopku še vedno bori s fizičnimi in duševnimi težavami.

»Novembra 2021 sem šla na operacijo dvojne veke, ker so bili zunanji koti mojih oči neravni. Zdravnik mi je med posegom dejal, da bo nekaj prilagodil, a že ko je šival, sem začutila nelagodje v zrklu,« je Zhangova nedavno povedala za spletni portal Sohu Video. »Po odstranitvi šivov sem opazila nitasto povezavo med zrklom in kotičkom očesa. Kirurg mi je zagotovil, da to ni nič resnega, in mi ponudil še eno operacijo, s katero bi ločil zrklo od kotička.«

3750 evrov je odštela za ponesrečeno operacijo.

Žal je bila nova operacija neuspešna. Gospe se je vnelo levo oko in le teden dni po posegu sta se njeno zrklo in očesni kotiček spet združila. Od tedaj ima zamegljen vid na levem očesu, pogled pa lahko preusmeri le s premikanjem glave. Zdaj upa, da bi lahko šla na korektivno operacijo v bolnišnici v Šanghaju, a zanjo nima denarja.

Zhangova trdi, da je kozmetični kliniki plačala 30.000 juanov (3750 evrov) za operacijo. Po neuspelem posegu je zahtevala povračilo, vendar jo je zdravnik, ki jo je operiral, zavrnil in ji ponudil le tretjino zneska ter ji zagotovil, da je njena težava manjša in jo je mogoče odpraviti z drugo operacijo.

Operacija dvojne veke ali blefaroplastika je v Aziji zelo priljubljen kozmetični poseg. Fotografija je simbolična. FOTO: Nir Elias/Reuters

Operacija dvojne veke ali blefaroplastika je na Kitajskem in drugod po Aziji zelo priljubljen kozmetični poseg, s katerim si Azijke dajo operirati veke, da bi imele bolj zahodnjaške oči. Čeprav gre za rutinsko operacijo, ima lahko katastrofalne posledice, če je opravljena nepravilno.