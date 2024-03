Življenje v skrivnostni komuni: komunicirajo z vesoljci in potujejo skozi čas

Federacija Damanhur, skrita v regiji Piemont v severni Italiji, je duhovna ekološka vas, ki obstaja že skoraj 50 let. Sestavlja jo več kot tisoč članov, posejanih po vsem svetu, okoli 600 pa jih živi skupaj v podeželski skupnosti.

O tej »skrivni komuni« je bilo zelo malo razkritega javnosti – do zdaj. Popotnik Warren Robie z njimi preživel štiri dni. V pogovoru za Mirror je dejal: »Damanhur je prava skrivnost.« 23-letni Liverpoolčan, ki dela kot ustvarjalec vsebin za družbene medije, je komuno obiskal v začetku marca. Dejal je: »Želel sem jih obiskati, da bi raziskal način življenja. Hotel sem videti, kako živijo in kakšna je njihova skupnost.« Komuno je leta 1975 ustanovil vodja, znan kot Falco Tarassaco.

Vsak član skupnosti igra svojo vlogo, pa naj gre za poučevanje, kuhanje, čiščenje ali kmetovanje. FOTO: Getty Images/istockphoto

Falco, rojen kot Oberto Airaudi, je nekdanji zavarovalniški posrednik, ki je želel živeti na preprost način in to deliti z drugimi. V nekaj desetletjih je skupnost postala samozadostna. Na stotine privržencev je spakiralo svojo lastnino, pustilo službo in se preselilo v komuno.

Vesoljci, duhovnost in narava

»Gre za duhoven kraj v vznožju Alp. Damanhurci so poimenovani po živalih in rastlinah, živijo v hišah v skupinah do 25 oseb, izvajajo različne obrede in verjamejo, da so v stiku z nezemljani,« je pojasnil Warren. »Želel sem štiri dni živeti kot oni, da bi resnično razumel njihov življenjski slog.«

Komuna je sestavljena iz petih skupnosti, vsaka ima enak nabor spretnosti in čez dan dela skupaj, ne glede na to, ali gre za organizacijo knjižnice, skrb za otroke ali za podzemne templje. Imajo skupen cilj.

»Ena največjih razlik je njihova struktura imena. Njihovo prvo ime je žival, drugo pa rastlina,« je dejal Warren. Ko se pridružijo komuni, si lahko izberejo svoje ime, nato morajo preostalim pojasniti, zakaj ustreza njim in njihovi osebnosti, na primer Metulj Aloja. »Verjamejo, da vse stvari na svetu definirajo spirale, da se življenje vrti okoli spiral,« je pojasnil. Člani komune trdijo, da se povezujejo z bitji zunaj tega sveta – verjamejo, da so vesoljci resnični.

Potujejo skozi čas

Damanhurec je Warrenu povedal: »Obstaja veliko načinov za komunikacijo z nezemljani. Seveda nismo sami v vesolju.« Warren dodaja: »Trdijo, da govorijo z nezemljani in drugimi stvarmi zunaj tega, kar dojemamo kot resnično. Trdijo, da z napravo, imenovano 'selfica', izkoriščajo energijo, s katero lahko vstopijo v posebno stanje zavesti.«

Poleg tega trdijo, da so odkrili skrivnost potovanja skozi čas. To naj bi jim prvič uspelo leta 1997. V dokumentarcu National Geographica leta 2014 je voditelj Darren McMullen govoril z njimi tudi o tem. Član skupnosti, Gnomo Orzo, je o njihovem časovnem stroju povedal: »Je kot stroj, vendar ni le naprava, ni zgolj fizičen ... V njem so različne energije.«

Trdijo, da govorijo z nezemljani in drugimi stvarmi zunaj tega, kar dojemamo kot resnično. FOTO: Fotokita Getty Images/istockphoto

Warren je dejal, da ga je navdušil obisk Templja človeštva. »To je eden največjih podzemnih templjev na svetu in to, da so ga zgradili ročno, je neverjetno,« je dejal. »Dovolili so mi snemati le v dveh od osmih templjev in notri je bilo izjemno.«

Podzemni templji naj bi bili najbolj varovana skrivnost italijanskih Alp, poročajo pa, da vlada sploh ni vedela za njihovo gradnjo, ki naj bi se začela leta 1978 in trajala 15 let.

Templji odprti za turiste

Poleg ustvarjanja dohodka s turizmom komuna ponuja razne spletne tečaje na teme, kot so komunikacija rastlin, vodene meditacije in povezovanje s kozmosom. Vsak član skupnosti igra svojo vlogo, pa naj gre za poučevanje, kuhanje, čiščenje ali kmetovanje.

»Verjamem v to, da delaš po svoje, dokler ne škodiš nikomur drugemu,« pravi Warren. FOTO: Shutterstock

Leta 2020 je v intervjuju za Refinery29 članica komune, 36-letna Formica Coriandolo, pojasnila njihov pogled na življenje: »Verjamemo, da je v vsakem človeku prisotna božanska iskra, ki jo je mogoče ponovno prebuditi. Verjamemo v ljudi, v naš potencial, dobroto.«

Warren zaključuje: »Kljub temu da se federacija Damanhurja razlikuje od norme, so mi všeč njihove vrednote in pozitivnost. Verjamem v to, da delaš po svoje, dokler ne škodiš nikomur drugemu.«