Življenje v mestu zamenjal za križarjenje

Chris Desalvo s Floride se je lani prvič v življenju odločil preizkusiti počitnikovanje na križarki. Septembra se je vkrcal na ladjo Scarlet Lady in bil nad izkušnjo navdušen. Tako zelo, da se je 40-letnik od takrat udeležil še 43 križarjenj pri ponudniku Virgin Voyages in, kot pravi, tam pravzaprav zaživel.

»Vse se je začelo s krajšim dopustom, ko sem s Floride odpotoval za pet noči. Pluti bi morali v Puerto Plata v Dominikanski republiki, a smo zaradi vremena pristali v Costa Mayo v Mehiki. Ta izlet je bil zame odkritje. Ugotovil sem, da bi lahko plovba, ki je vključevala dober internet in čudovito hrano, postala več kot samo počitnice,« pravi.

Na krovu je srečal Richarda Bransona.

Iz svojega žepa

Od prvega vkrcanja na križarko je nenehno potoval, njegovo najdaljše potovanje je trajalo 100 dni. V začetku decembra lani je znova plul z ladjo Scarlet Lady. Sprva je nameraval potovati 14 dni, a je pot podaljšal do 22. marca letos. Razvijalec računalniških programov in lastnik podjetja Pomegranate Apps, ki se ukvarja z ustvarjanjem aplikacij za iPhone, pravi, da je na morju veliko bolj produktiven kakor na kopnem, saj se počuti bolj svobodnega. »Na morju se bolj osredotočim na delo, hkrati pa se vključujem v številne dejavnosti na krovu,« je navdušen.

Takšna potovanja seveda niso poceni, vendar Chris pravi, da so primerljiva z življenjem v velikem mestu, kot je Miami. »Trenutno jih plačujem iz svojega žepa,« razkriva, a dodaja, da mu ni niti malo žal. Sprva zadržani potnik se zdaj redno udeležuje zabav v bazenu, na krovu se je srečal tudi z lastnikom Virgin Voyages Richardom Bransonom. Posadka je, pravi, do njega zelo prijazna, z nekaterimi so postali celo pravi prijatelji in pogosto večerja z njimi. »Živeti na teh ladjah je čudovito,« je prepričan programer, ki je izumil povsem novo obliko nomadskega življenja.