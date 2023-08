Ženo je razveselil s poljem sončnic

Gospodje, ste svoji izbranki ob obletnici podarili šopek cvetja? No, vaš odgovor je pravzaprav nepomemben, kajti ne glede na to, kako radodarni ste bili, se zanesljivo ne morete meriti s kmetom iz ameriške zvezne države Kansas. Ženi je ob 50. jubileju njune zakonske zveze podaril kar polje sončnic. Točneje: 32 hektarjev oziroma neverjetnih 1,2 milijona rumenih lepotic zdaj cveti samo za Renee Wilson, ki je seveda ob darilu ostala odprtih ust.

Razkošno darilo jo je osupnilo. FOTO: Frentusha, Getty Images

Lee se je od nekdaj znal izkazati z izvirnimi darili, tokrat pa je prekosil samega sebe. Kot pravi, mu za srčno izbranko nikoli ne zmanjka zamisli. »O tem sem razmišljal že dolgo. Renee je od nekdaj oboževala sončnice, večkrat sem ji že kakšno podaril, a ob 50-letnici si je zaslužila nekaj prav posebnega,« pojasnjuje Lee, še dandanes zaljubljen kot najstnik.

V strogi tajnosti

No, izvedba takšnega obdarovanja ni mačji kašelj, zato mu je pri podvigu v strogi tajnosti pomagal sin. Saditi sta začela že maja – da bi ob obletnici sončnice že cvetele. Renee je vedela, da mož znova pripravlja nekaj posebnega, a rumenega polja nikakor ni pričakovala. »Počutim se zelo ljubljeno. Darilo je naravnost popolno,« je s solzami v očeh povedala ganjena obdarjenka. Zavidljivo ljubezensko zgodbo zelo rada deli tudi s turisti, ki si mrzlično hitijo ogledovat čudovito sončnično polje.

Z Leejem sta se spoznala že v srednji šoli, a strogi starši ji niso dovolili na zmenek, dokler ni dopolnila 16 let. In točno na rojstni dan je pred vhodnimi vrati stal Lee in Renee peljal na kotalkanje.