Ženo in brata našel v avtu med vročo akcijo, za volanom pa njuno mamo ...

Ko žene ni mogel dobiti na mobilni telefon, je 41-letni David McCulloch postal sumničav. Začel jo je iskati. Našel jo je v avtu med vročo akcijo z bratom. David je bil šokiran, nato pa je opazil, da je za volanom sedela njuna mama. Incident se je zgodil marca letos v Tasmaniji.

Zakonca McCulloch sta se spoznala, ko sta bila najstnika. Skupaj sta že več kot 20 let in imata štiri otroke. Ko je David našel ženo po imenu Jacinta in brata Jamieja - se mu je zmešalo. Začel jih je udarjati. Iz prtljažnika avta je vzel lopato. Ustaviti ga je poskušala mama, ki je iz neznanega razloga sedela za volanom. Tudi njo je napadel in pretepel, da je odletela v smetnjak.

Dobil tri leta zapora

Bratu in ženi je kričal, da ju bo ubil. Sosedje so poklicali policijo. Jamie in Jacinta sta končala v bolnišnici. Njune poškodbe so bile lažje. Zadeva je medtem pristala na sodišču. Sodnica je rekla, da razume, kako se je David čustveno odzval. A je rekla, da je bila reakcija povsem neprimerna, in ga poslala v zapor za tri leta, poroča 24sata.hr.

Preberite še: