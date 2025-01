Že šest let ne uživa hidratov, sadja in zelenjave; ne boste verjeli, kaj se je zgodilo z njenim organizmom

Isabella Ma je bila dolga leta veganka, nato pa se je nekega dne odločila, da povsem zamenja ploščo in se vrgla v striktno mesno dieto. Že šest let tako ni zaužila nobenih ogljikovih hidratov, prav tako pa ne sadja ali zelenjave.

Nutricionisti in zdravniki sicer tovrstni dieti niso naklonjeni, naše tole pač potrebuje mnoga hranila, ki jih lahko v telo vnesemo zgolj z raznoliko prehrano, ki vključuje vse vrste prehranskih skupin.

A Isabella kljub temu pravi, da se še nikoli ni počutila bolje, obenem pa je na mesni dieti, ki dovoljuje tudi uživanje mleka in mlečnih izdelkov, izgubila več kot deset kilogramov. Isabella, prijatelji jo kličejo Bella, si je s tovrstnim načinom prehranjevanja menda uredila menstrualni cikel, premagala depresijo ter ozdravila več težav s kožo, med njimi akne, ekcem in luskavico.

Zdaj ima dovolj energije

»Nimam premalo energije, niti niso podivjali moji hormoni. Pravzaprav sem izgubila 11 kilogramov, moje menstruacije niso več boleče, skozi ves dan imam veliko energije, prav tako ne niha več moje razpoloženje. Moje telo ima zdaj dovolj energije, v časih, ko sem se prehranjevala vegansko pa temu ni bilo tako, a takrat tega nisem videla, oziroma sem se odločila verjeti tistim, ki so promovirali ta način prehranjevanja kot zdravega,« pravi 28-letna glasbenica in vplivnica.

Vse od omenjenega je morda res, a Isabella je s svojimi sledilci delila še druge pozitivne učinke izključno mesene diete, za katere pa mnogi pravijo, da so povsem iz trte zviti. Tako je Bella denimo prepričana, da je zrasla do 180 centimetrov izključno po zaslugi mesne diete, je namreč višja od vseh družinskih članov, ti pa so vsi vsejedci. »Če ne bi bila vmes veganka, sem prepričana, da bi bila še višja,« pravi.

Ne potrebuje dezodoranta

Glede na to, da je mesno dieto odkrila šele, ko je imela 23 let, omenjena trditev ne more držati, takrat je namreč v glavnem že nehala rasti. Bella prav tako trdi, da ji ni več treba uporabljati mila in dezodoranta, saj da zaradi načina prehranjevanja naravno prijetno diši. Še ena od njenih bolj kontroverznih izjav pa je, da si je s tem, ko je eno leto vsak dan pojedla zavoj masla, okrepila spolno slo, pa tudi prsi so se ji v tem letu menda močno povečale.