Zakon z duhom je trajal manj kot leto dni

Pevka in pesnica Brocarde iz Oxfordshira v Veliki Britaniji se je pred slabim letom dni poročila z duhom viktorijanskega vojaka Edwarda. Štiridesetletnica nenavadnega partnerja ni mogla prehvaliti: o njem je govorila, da je hudičevo čeden, navdušena pa je bila tudi nad tem, da ji je že ob prvem srečanju, ko je neke »temne nevihtne noči« vdrl v njeno spalnico, izpovedal ljubezen.

Poročila se je v črnem.

Poročila sta se v kapeli na noč čarovnic leta 2022, bizarni zakon pa je zelo odmeval, saj je Brocarde objavila videoposnetek obreda na instagramu. Edwarda na njem seveda ni videti, saj je vendar duh. A medeni tedni so kmalu minili in že nekaj dni po poroki je Brocarde potožila, češ da se ga je Edward na medenih tednih na otoku Barry v Walesu hudo napil. Sledile so še druge težave.

Vedno bolj agresiven

»Postajal je vedno bolj agresiven in zoprn ter me začel preganjati z glasom kričečega dojenčka,« je razkrila pevka, ki jo je pri možu motilo tudi njegovo pretirano navdušenje nad Marilyn Monroe, v katero se je menda zagledal na dan poroke, saj naj bi bil tudi duh svetlolase ikone prisoten ob obredu.

Že med poročnim obredom se je zagledal v drugo.

In kako se človek lahko loči od duha? »Ugotovila sem, da je edini način, da se Edwarda znebim, eksorcizem. Proces sem opravila v kapeli, kjer sva se poročila,« je razložila pevka. Ali sta njena poroka in ločitev od duha zgolj čudaški način samopromocije – ne nazadnje je razhod z duhom najavila v eni svojih pesmi – ali pa je gospodična resnično prepričana, da je bila v zakonu z bitjem iz onstranstva, ostaja zavito v skrivnost.