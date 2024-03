Za kloniranje mačka odštela 33.000 evrov

Čen na svojem tekočem računi nimate 50.000 kanadskih dolarjev (približno 33.000 evrov), verjetno sanjarite, kaj vse bi lahko počeli, če bi jih imeli. Morda bi si kupili nov avto, odplačali kredit ali prenovili kuhinjo. Le redko kdo pa bi pomislil na kloniranje poginulega ljubljenčka. No, prav to je storila Kanadčanka iz Britanske Kolumbije Kris Stewart.

Podjetnica je segla globoko v žep in si za to vsoto privoščila kloniranje mačjega lepotca po imenu Bear, ki je prezgodaj zapustil ta svet. Za vsak primer je muca priljubljene pasme sveta birmanska mačka klonirala kar dvakrat.

Izvirni maček je bil pametnejši od vseh njenih ljubljenčkov.

Bear je umrl v starosti pet let, pod kolesi avtomobila januarja 2022. Nova mačka, ki zdaj živita na njegovem nekdanjem teritoriju, sta Bearova genetska dvojčka. Nastala sta s pomočjo posebne tehnike kloniranja, tako da so jedro Bearove celice prenesli v novo jajčno celico. Nato so jajčno celico s 100 odstotki Bearovega genetskega materiala prenesli v nadomestno mamo. Klona so ustvarili v teksaškem podjetju ViaGen, ki se na spletu oglašuje kot svetovni voditelj v kloniranju živali, ki jih imamo radi.

Pogumna in drzna

Potem ko sta se Bear Bear in Honey Bear 10. januarja skotila, sta dva meseca živela v newyorški podružnici podjetja ViaGen. Stewartova ju je domov lahko odpeljala šele pred nekaj dnevi. »Oba me spominjata na Beara. Sta pogumna in drzna,« pravi presrečna lastnica, ki razlaga, da se je za kloniranje odločila, ker je bil Bear najpametnejši ljubljenček, kar jih je kdaj imela, ima pa jih že od drugega leta starosti.

Kloniranje ljubljenčkov v Severni Ameriki ni več redko, pri nas pa smo glede tega še nekoliko bolj zadržani. Kljub temu je mogoče tudi na naših veterinarskih klinikah opraviti odvzem celic, potrebnih za kloniranje v tujini. Vendar veterinarji opozarjajo lastnike, da klonirani ljubljenček kljub 100-odstotno enakim genom verjetno ne bo enak prejšnji živali – ne nazadnje zaradi ne popolnoma enakega okolja, ki ima pri oblikovanju osebnosti veliko večjo vlogo, kot so mislili nekoč.