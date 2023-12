Vsa država ogorčena: za torto dali 36 evrov, dobili pa zmaličene in zdrobljene

Na Japonskem je v teh božičnih dneh za ogorčenje poskrbel primer razpadlih tort prestižne verige veleblagovnic, ki so bile kupcem dostavljene zmaličene in zdrobljene. Nekateri kupci so slabo voljo izrazili na družbenih omrežjih, medtem ko so drugi zadevo v duhu božiča vzeli s humorjem.

Podjetje se je opravičilo

Primer razpadlih božičnih tort je v preteklih dneh polnil naslovnice japonskih časopisov, potem ko so jezni kupci na družbenih omrežjih objavili fotografije zdrobljenih tort, ki so jim jih dostavili na njihove domove.

Torte z obloženimi jagodami po vrhu, ki so jih pri osrednji verigi veleblagovnic Takashimaya prodajali na spletu, so mnoge stranke prejele v klavrni obliki, povsem sploščene in razdrobljene, je razvidno z objavljenih fotografij.

Od skoraj 3000 prodanih zamrznjenih tort je bilo več kot 800 poškodovanih, so potrdili pri Takashimayi. Vodilni predstavnik podjetja Kazuhisa Yokoyama je na novinarski konferenci v Tokiu, ki jo je prenašala nacionalna televizija, izrazil globoko obžalovanje in se opravičil za zmaličene torte, ki niso izpolnile pričakovanj njihovih kupcev.

Podjetje je sporočilo, da bo po številnih pritožbah prizadetim kupcem ponudilo vračilo stroškov nakupa torte, ki stanejo okoli 36 evrov.

Po besedah Yokoyame je torte naredilo in zamrznilo slaščičarsko podjetje Win's Ark, za dostavo tort pa je poskrbelo ločeno podjetje Yamato Transport. Vendar pa jim v notranji preiskavi ni uspelo ugotoviti, kaj je bil vzrok za njihovo zmaličeno obliko.

Nekateri kupci tort so na omrežju X izrazili razočaranje zaradi njihove ponesrečene oblike, spet drugi pa so na zadevo gledali z zabavne plati. Eden od uporabnikov je dal razpadlo torto svojemu triletnemu sinu, da jo je okrasil. Fotografija torte, okrašene s čokoladnim posipom, raznobarvnim sladkorjem in božičnimi junaki iz papirja, je doslej na omrežju X zbrala 16 milijonov ogledov.

Samo približno en odstotek prebivalstva Japonske je kristjanov, vendar pa mnogi Japonci praznujejo božič z obdarovanjem in s prazničnimi jedmi skupaj z najbližjimi.