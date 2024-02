Volkovi na območju Černobila razvijajo odpornost proti raku

Posledice se v tamkajšnji naravi poznajo še danes, saj sta voda in zemlja radioaktivni tako v delih Belorusije in Ukrajine kot zahodne Rusije, poroča Business Insider.

Sivi volkovi so tam dnevno izpostavljeni 11,28 miligramom sevanja, kar je vsaj šestkrat več od zakonske varnostne meje za ljudi. Nedavna raziskava, ki jo je izvedla Cara Love, evolucijska biologinja in ekotoksikologinja na Univerzi Princeton, kaže, kako so se ti volkovi prilagodili preživetju v radioaktivni naravi.

Černobilska nesreča je poleg velikega števila človeških žrtev pustila za seboj tudi ogromno, s sevanjem okuženo izključitveno območje. Gre za 2,600 km² veliko področje okoli mesta eksplozije, ki ni varno za bivanje.

Spremenjen imunski sistem

Cara Love in njena ekipa sta leta 2014 te volkove opremili z radijskimi ovratnicami za sledenje gibanju in spremljanje izpostavljenosti sevanju v realnem času. Ugotovili so, da je njihov imunski sistem spremenjen, podobno kot pri bolnikih z rakom, ki se zdravijo z obsevanjem. Nekatere mutacije tveganje za nastanek raka povečujejo, Loveova pa želi identificirati takšne, ki povečujejo možnosti za preživetje. S takšnimi znanstvenimi spoznanji raste potencial za nove terapije in preventivne ukrepe proti raku.

Danes je tam novo zaraščen gozd z glivami, divjimi konji in volkovi. Številne študije kažejo, da živali na območju uspevajo zaradi pomanjkanja ljudi.

»Narava cveti, ko so ljudje odstranjeni iz enačbe, tudi po najhujši jedrski nesreči na svetu,« je za National Geographic povedal okoljski znanstvenik Jim Smith.