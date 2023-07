Veste, kje je najgrše mesto na svetu? (FOTO)

Sprva so bili mestni oblastniki belgijskega Charleroija močno užaljeni, ko so izvedeli, da rojaki in popotniki z vseh koncev sveta menijo, da je njihovo mesto najgrše. Ne le v Belgiji ali v Evropi, temveč na sploh. Nelaskavi naziv domačega kraja pa je izkoristil Nicolas Buissart in odprl turistično agencijo, s katero odlično služi.

Tudi pogledi niso najlepši. FOTO: Erik_v/getty Images

»Niso vsi ljudje enaki. Nekateri popotniške destinacije iščejo glede na udobje, ki jim jo ta ponuja, drugi ravno nasprotno, in enako je z lepoto. Jaz, ki živim med temi podrtijami, bi seveda rad odpotoval drugam, si ogledal tudi kakšno lepše mesto, a tiste, ki živijo v običajnih 'lepih' mestih, zanima, kako je drugje,« pravi Buissart, ki je bil po odprtju agencije deležen nemalo začudenih komentarjev dvomljivcev. »Niso razumeli, zakaj bi nekdo sploh hotel priti sem, če Charleroi promoviram kot najgrše mesto na svetu. A kaj sledi za naj-, je pravzaprav vseeno: ljudje hočejo videti vse, kar je naj, najlepše, največje, najmanjše, najvišje … zakaj ne bi še najgrše,« je razložil Buissart.

Neprivlačno mesto

In kaj je tisto, zaradi česar je Charleroi tako neprivlačen? Nekoč je bil najpomembnejše rudarsko mesto v Belgiji, cveteli sta tudi železarska in steklarska industrija, nato pa so v ospredje prišla druga mesta in ljudje so začeli odhajati. Rudnike in tovarne so zaprli in jih pustili propadati, enako je bilo z zapuščenimi stavbami.

Pred leti je neki nizozemski časnik Charleroi razglasil celo za najgrše mesto v vesolju.

Na spletni strani Ucityguides, tam se je Charleroi sicer uvrstil šele na četrto mesto najgrših mest, so pojasnili kriterije za izbiro: »Večinoma se upošteva arhitektura in dizajn stavb, kako so vzdrževane, onesnaženost zraka, tudi ljudje. Če so prebivalci zanemarjeni in neprijazni, je možnosti, da bo neko mesto dobilo slabo oceno, večje,« je pojasnili na omenjeni spletni strani. Glede na anketo, ki so jo izvedli med popotniki, so tam prva tri mesta zasedla ameriška mesta, in sicer kalifornijski Bakersfield, Gary v Indiani ter Trenton v zvezni državi New Jersey.