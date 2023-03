V tem mestu nihče ni umrl že več kot 70 let, prepovedano je z zakonom (VIDEO in FOTO)

Poleg tega, da nosi naziv najsevernejše naseljeno mesto na svetu, je norveško mesto Longyearbyen, ki leži na Svalbardu, nekoliko nenavadno posebno še zaradi ene stvari. V njem namreč že več kot 70 let ni nihče umrl, ker je umiranje zakonsko prepovedano.

Četudi ste v mestu preživeli vse življenje, poroča IFL Science, boste morali, če slučajno zbolite za smrtno boleznijo, zapustiti otok in počakati na smrt nekje drugje. Če nenadoma umrete, bodo vaše truplo odpeljali in ne boste pokopani na otoku.

Če mislite, da je to res bizaren zakon, imate prav, a za njim stoji zelo pomemben razlog: zaščita drugih stanovalcev.

Naselje je imelo po popisu leta 2015 2144 prebivalcev, na otoku pa vlada arktično podnebje s poletnimi temperaturami od tri do sedem stopinj Celzija, pozimi pa temperatura pade na minus 13. Polarna noč traja 111 dni, in sicer je od konca oktobra do sredine marca popolna tema.

Virusi preživijo

Že leta 1950 so odkrili, da se trupla, pokopana na mestnem pokopališču, ne razgradijo, ker so tla nenehno zmrznjena, posledično pa lahko virusi preživijo in obstaja nevarnost prihodnjih okužb.

Čeprav to zveni kot scenarij grozljivke, se je nekaj podobnega zgodilo na severu Sibirije, kjer je leta 2016 izbruhnila epidemija vraničnega prisada. Vzrok epidemije naj bi bila okužba trupel divjih živali, ki so bila v zmrznjenih tleh, ki so se ob nenadnem dvigu temperature stopila. Takrat je ena oseba umrla, še 90 ljudi pa je končalo v bolnišnici.

Ugotovili so tudi, da je virus španske gripe še vedno prisoten v truplih ljudi, ki so umrli na začetku stoletja, zadnji okuženi s to boleznijo v Longyearbyenu pa je umrl leta 1917, poroča Kurir.rs.