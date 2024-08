V tem mestu je kar 30 odstotkov otrok pretežkih! Vpletla se je vlada

Britanski Newcastle je raj za vse, ki obožujejo restavracije s hitro prehrano, in tiste, ki si raje, kot da bi se naučili kuhati, obrok domov kar naročijo. Zato je to tudi kraj, kjer živi največ pretežkih Otočanov.

V mestu ob reki Tyne je kar slabih 30 odstotkov otrok pretežkih, kar je precej več od nacionalnega povprečja, ki znaša 22 odstotkov, enak odstotek pretežkih otrok imajo na nacionalni ravni tudi Združene države Amerike.

Da bi ustavili epidemijo debelosti, je ministrstvo za delo sprejelo zakon, ki prepoveduje odpiranje novih restavracij s hitro prehrano, enako velja za mobilne restavracije in kioske, pa tudi pekarne, izjema je peščica verig, ki ponujajo bolj hranljive in zdrave alternative.

Skorajda nemogoče je dobiti kaj hranljivega in zdravega.

Trenutno je v Newcastlu sicer kar okrog 1750 lokalov s hitro prehrano. Prebivalci tega britanskega mesta so se na vlado obrnili že pred časom, ne zdi se jim namreč prav, da so restavracije s hitro prehrano povsem preplavile predvsem revnejše soseske, in zdaj je tam skorajda nemogoče dobiti kaj hranljivega in zdravega, zato je mlade tudi težko usmeriti k bolj zdravemu načinu prehranjevanja, kar se ni začelo močno odražati le na njihovi postavi, ampak predvsem na zdravju.

Ne smejo v bližino šol

Tiste verige, ki bodo še lahko odprle katero poslovalnico v Newcastlu, jih zato po novem ne bodo smele postaviti manj kot 400 metrov od šol in na območjih, kjer število restavracij s hitro prehrano presega nacionalno povprečje.

Seveda pa niso vse navdušeni nad ukrepom, predvsem menijo, da bo zakon prispeval k višji stopnji brezposelnosti, saj mnogi domačini delajo v restavracijah s hitro prehrano, mnogo mladih pa kot dostavljavci.

V mestu je pregreh in skušnjav preveč. FOTO: Daisy-daisy/getty Images

»Pri nas ni veliko priložnosti za delo, ko se odpre kakšen nov lokal, je prošenj veliko, zdaj pa bo služb, kot kaže, veliko manj. Ne zdi se mi pošteno, da vlada odloča, kdo lahko širi svoj posel in kdo ne. Jaz denimo ponujam zdrave alternative, riž in piščanca na žaru, pa seveda solate. A ker nisem med peščico izbranih, ne morem odpreti še enega lokala,« je bil razočaran in jezen lastnik kioska, ki ponuja jedi na žaru.