V slogi z osmimi ženami

Mladi umetnik je ves čas blažen med ženami, in to kar osmimi. Tolikokrat je namreč dahnil usodni da, ločil se seveda ni nikoli, kajti doma mu je preprosto prelepo, se rad pohvali.

Ljubosumja menda ni. FOTO: Jikaboom/Getty Images

Ong Dam Sorot se preživlja z izdelovanjem tetovaž in je v poklicu nadvse uspešen ter priljubljen, pri tem pa mu je nedvomno v pomoč zakonski stan, zaradi katerega priteguje tudi pozornost medijev. Tako je v nedavnem intervjuju spregovoril o svojem vsakdanjiku, ki ga nadvse osrečuje, pove Tajec, oddajo pa so si na youtubu ogledali že milijoni, tako da je Ong s svojo družino v domovini že pravi zvezdnik.

Sodelovale so tudi njegove življenjske sopotnice, ki moža opisujejo kot izjemno prijaznega in razumnega človeka, pod isto streho pa živijo v slogi in ljubezni, se pohvalijo, kajti razloga, da bi se prerekale, ni. Tajec v svoji domovini žanje izjemen ugled in ima veliko oboževalk, ki soglašajo, da je možakar zares nekaj posebnega, če pa zmore osrečiti toliko žena!

Za otroke skrbijo skupaj

In kako se je njegova nenavadna zgodba sploh začela? Najprej se je zaljubil v Nong Sprite, ki jo je spoznal na prijateljevi poroki, kaj kmalu sta si prisegla večno zvestobo. Drugo je srečal na tržnici, tretjo v bolnišnici. Četrto, peto in šesto je spoznal prek družabnih omrežij, v sedmo se je zaljubil med obiskom templja, osmo pa je spoznal, ko je bil na oddihu s preostalimi ženami.

Te so se v nadvse pisanem življenju očitno dobro naučile deliti, ljubosumje jim je prav tako španska vas; nekatere od izbrank so že rodile ali pa so noseče, za otroke pa skrbijo vse skupaj. V spalnicah spita po dve in dve, vsak večer pa je ena od osmih Ongova izbranka, ki se možu lahko pridruži v postelji; red pač mora biti, se strinjajo, pravil se vse držijo.

Vsako noč se mu ena pridruži v spalnici.

In kako se tudi ne bi, kajti Tajec je po značaju pravi diplomat, ki se o ničemer ne odloča na lastno pest; o vsaki morebitni spremembi razpravlja z vsemi ženami in upošteva mnenja vseh, so zadovoljne izbranke, sicer do ušes zaljubljene v svojega moža, ki jim kot uspešen umetnik zagotavlja tudi udobno življenje. Ustvarjalne pa so tudi same, saj doma izdelujejo in potem prodajajo naravno kozmetiko in modne dodatke. Tajska zakonodaja poligamnih družin ne priznava, a so kljub temu še vedno zelo razširjene.