V sliko Moneta, vredno 110 milijonov, zabrisali pire krompir

Aktivisti za podnebne spremembe so v sliko Clauda Moneta, vredno 110 milijonov dolarjev, vrgli pire krompir.

Članice nemške aktivistične skupine Letzte Generation (Zadnje generacije) so v muzeju v Potsdamu umazale sliko Les Meules, delo slovitega Moneta. Svoje dejanje so tudi posnele in ga objavile na twitterju. Ogledate si ga lahko spodaj. Potem ko so s pirejem umazale umetnino, so si roke zalepile na tla.

»Ljudje stradajo, ljudje zmrzujejo, ljudje umirajo. Živimo podnebno katastrofo in vsega, kar se bojimo, je pire ali paradižnikova juha na sliki. Če je treba sliko prekriti s pirejem ali paradižnikovo juho zato, da spoznamo, da nas fosilna goriva ubijajo, potem vam bomo dali pire na sliki,« so zapisali v organizaciji.

Očitno je njihovo dejanje navdihnil performans iz Londona, ko so aktivisti razlili paradižnikovo juho po sliki van Gogha.