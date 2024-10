V šestih minutah iz kamiona nastane restavracija

Si predstavljate, da bi lahko svojo izbranko ali izbranca povabili v restavracijo prav na vajin najljubši, še posebno romantičen kraj? Na Kitajskem je to povsem mogoče, saj imajo posebne tovornjake, ki omogočajo, da postavite elegantno jedilnico za do 200 ljudi kamor koli, do koder se lahko zapelje prevozno sredstvo.

Vozilo, ki je videti kot tista iz risank o robotih, se z nekaj potezami kjer koli in kadar koli v samo šestih minutah spremeni v prostor za večerje in bankete, ki ni nič slabši od tistih, ki jih najdete v trdno postavljenih in nepremičnih restavracijah. Edina težava je za zdaj kuhinja, saj ta ni del vozila. Tako hrano, ki jo bodo jedli obiskovalci, vnaprej pripravljeno pripeljejo s seboj. Kljub temu so premične restavracije izjemno priljubljene, še posebno v ruralnih predelih Kitajske.

Jedilnica je opremljena tudi za karaoke.

Najemajo jih za poroke in druge posebne priložnosti. Najprej so se pojavile v osrednji Mongoliji, v zadnjih letih pa jih uporabljajo tudi v mnogih drugih predelih Kitajske, kot so Heilongjiang, Jilin in Gansu. Opazili so jih tudi na podeželskih območjih severnega Shanxija, severnega Hebeija in zahodnega Shandonga.

Velik zaslon in oprema za karaoke

Notranjost premičnih kombijev je opremljena podobno kot restavracije, ima pa tudi velik zaslon za projekcije in opremo za karaoke.

Hrano prinesejo od drugod, saj vozilo nima kuhinje. FOTO: Youtube

Eden od lastnikov tovornjaka dvoživke, gospod Liu, svoj 17,5 metra dolgi tovornjak izposoja za 8000 juanov (okoli 1000 evrov) za dva dni. Kot pravi, bo potreboval še nekaj časa, da si bo povrnil investicijo, saj stane takšno vozilo okoli 700.000 juanov (91.000 evrov). Vendar pa je, odvisno seveda od opreme, lahko tudi dražje.

Med vožnjo po cesti je tovornjak dvoživka videti kot čisto običajno vozilo svoje vrste, zato bi ga težko prepoznali. Prizor, ko iz njega nenadoma nastane ogromen prostor za zabavo, je že sam po sebi skoraj vreden cene, ki jo je treba plačati za zabavo v njegovi notranjosti.