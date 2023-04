V njeni nožnici so našli čep po treh letih od spolnega odnosa, primer pristal v znanstveni reviji

Tuji mediji poročajo o nenavadnem primeru, ki je bil nedavno objavljen v znanstveni reviji Pediatric and Adoloscent Gynecology. Pišejo, da si je 19-letna Srbkinja med igro med spolnim odnosom v nožnico vtaknila pokrovček laka za lase. Ker ji pokrovčka kljub večkratnim poskusom ni uspelo tebi izvleči iz nožnice, strah pa jo je bilo zdravnikov, se je odločila tujek pustiti kar v telesu. Tako je trajalo tri leta in pol, preden se je zaradi zdravstvenih razlogov opogumila in obiskala zdravnika.

Tujek ni motil njenih menstrualnih ciklov, ki jih je imela redno in z običajno krvavitvijo, piše NY Post. K zdravnikom se je odpravila šele, ko je imela težave z mehurjem. Zdravniki so opazili, da je bilo vaginalno tkivo okoli čepa zelo oteklo.

S »standardnimi ginekološkimi instrumenti« jim je uspelo njim izvleči pokrovček in skušali ugotoviti izvor njene inkontinence. Urin naj bi ji uhajal, ker je imela luknjo med mehurjem in steno nožnice, imenovano vezikovaginalna fistula. Za zdaj še ni znano, ali je uhajanje urina povzročil pokrovček, so pa dekle poslali na nadaljnje zdravstvene preiskave.

Podobnih primerov je kar nekaj, znajo povedati zdravniki. Med drugim se spomnijo na incident, ko so lani morali evakuirati ljudi iz francoske bolnišnice, potem ko je bolnišnico obiskal starejši gospod, ki se mu je v danki zataknila topniška granata iz prve svetovne vojne.

