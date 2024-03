V tej kavarni vas pričakata dva ogromna glodavca (VIDEO)

Mačje kavarne so bile pred nekaj leti pravi modni hit in so zaživele tudi pri nas. Marsikdo, ki se je odpravil v lokal, sploh če je bil sam, se je razveselil prijaznega pozdrava mačjih stanovalcev in njihove družbe med pitjem izbranega napitka. Kaj pa, če bi se gostom pod nogami smukale kapibare?

Kako je kofetkati v družbi največjega glodavca na svetu, dobro vedo obiskovalci kavarne Cafe Capyba v Tokiu. Tam se med gosti prosto sprehajata dve veliki kapibari, Kohaku in Pisuke, tako da si ju lahko ogledajo od blizu. Kavarna naj bi bila, kot je navedeno na spletu, »prostor, ki zdravi«, goste pa vabijo, naj si vzamejo čas za sprostitev in uživanje v sproščeni družbi obeh živali.

Bi z njo pili kavo? FOTO: Jorge Silva/Reuters

Spodbujajo jih tudi, da s Kohaku in Pisuke posnamejo fotografije. Da se živali poziranju ne bi upirale, jih gostje lahko premamijo z obrokom – nakup ene porcije stane 330 jenov (2 evra). V nasprotju z običajnimi kavarnami pa vam tam ne bodo zaračunali le kave, ampak tudi vstopnino. Ta znaša 1250 jenov, kar je malce manj kot osem evrov. Kljub vstopnini radovednežev, ki želijo popiti topli napitek v nenavadni živalski družbi, ne primanjkuje.

Ob obisku je treba plačati vstopnino.

Cafe Capyba pa ni edina tokijska kavarna s kapibarami. V Capy Neko Cafe imajo kapibaro, ki se rada crklja in se odlično ujame z mačkami. Tudi te prebivajo v njihovi kavarni, pod streho vzamejo tudi potepinke in jim pomagajo najti človeške skrbnike. Vstopnina za Capy Neko Cafe znaša 2800 jenov (17 evrov) za odrasle in 1500 jenov (9 evrov) za otroke.

Kapibare, ki jih je mogoče videti tudi v živalskem vrtu v Ljubljani, sicer izhajajo iz Južne Amerike in imajo čokato, valjasto telo. V povprečju tehtajo nekaj manj kot 50 kg in so dolge od 106 do 134 cm, visoke pa od 50 do 62 cm.