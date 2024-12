V boj s pirati pošiljajo umetno inteligenco

Japonski stripi manga in risanke anime so v deželi vzhajajočega sonca ogromen posel. Velikih denarcev pa ne prinašajo le produkcijskim hišam in založnikom, temveč tudi piratom. A država se je domislila novega načrta in bo v boj proti njim poslala umetno inteligenco. Po poročanju agencij bo ta poskušala nadzorovati spletne strani, ki piratizirajo anime in mange, saj jih je enostavno preveč. Velesila pop kulture trdi, da zaradi piratov izgubi na milijarde dolarjev prihodkov na leto.

Japonska vidi ustvarjalne industrije kot ključni gonilnik rasti, enakovreden jeklarski in polprevodniški industriji.

Po podatkih skupine domačih založnikov obstaja najmanj 1000 spletnih strani, ki nezakonito ponujajo brezplačne prenose japonskih vsebin, tako svetovno znanih grafičnih romanov mang kot risanih filmov. V okviru pilotnega projekta v vrednosti 300 milijonov jenov (okoli 1,9 milijona evrov), ki ga predlaga kulturna agencija v Tokiu, bo umetna inteligenca s pomočjo sistema za prepoznavanje slik in besedila pregledovala spletne strani, ki piratizirajo mange in anime.

Umetna inteligenca bo pregledovala spletne strani, ki piratizirajo mange in anime. FOTO: Brunocoelhopt/Getty Images

»Imetniki avtorskih pravic porabijo veliko človeških virov za ročno odkrivanje piratskih vsebin na spletu,« je v torek povedala predstavnica agencije Keiko Momii. A ti človeški moderatorji komaj dohajajo naraščajoče število nezakonitih vsebin, je agencija zapisala v uradnem dokumentu.

126 MILIJARD EVROV

si obetajo letno.

Za projekt bodo pridobili dodatna sredstva za tekoče proračunsko leto, ki se konča marca. Navdih za projekt so Japonci sicer poiskali v Južni Koreji; če se bo izkazal za uspešnega, bi ga lahko uporabili tudi za druge nezakonito deljene filme ter glasbo.

Ključna industrija

Japonska, rojstni kraj ikoničnih stripov in risanih epov, kot je Dragon Ball, ter franšiz iger, kot sta Super Mario in Final Fantasy, vidi ustvarjalne industrije kot ključni gonilnik rasti, enakovreden jeklarski in polprevodniški industriji. Za predstavo: v posebni vladni strategiji si ta otoška država prizadeva do leta 2033 povečati izvoz teh kulturnih dobrin na 20 bilijonov jenov letno, kar je več kot 126 milijard evrov.

Anime in manga sta na Japonskem ogromen posel. FOTO: Reuters Pictures

Približno 70 odstotkov piratskih strani z japonsko vsebino deluje v tujih jezikih, kot so angleščina, kitajščina in vietnamščina, pravijo japonski založniki. Leta 2022 so japonski sektorji iger, animejev in mang iz tujine zaslužili 4,7 bilijona jenov (slabih 30 milijard evrov), izvoz mikročipov pa je znašal 5,7 bilijona jenov (36 milijard evrov), kažejo vladni podatki.