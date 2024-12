Upokojenka Daisy: umetna inteligenca, ki prevarantom ukrade čas in voljo

Pri britanskem telekomunikacijskem velikanu O2 so dobili briljantno zamisel, kako zagreniti življenje telefonskim prevarantom, ki od starih in mladih poskušajo dobiti njihove podatke ter, kasneje, bančna nakazila.

S pomočjo umetne inteligence so namreč ustvarili podobo upokojenke Daisy (ter njenega muca Fluffyja), katere edini namen je, da prevarantom krade čas. In v tem je kar uspešna. »Pozdravljeni, prevaranti, sem vaša najhujša nočna mora,« se predstavi v videu.

Pri tem so ustvarili tudi umetno podobo Daisy za videoklice, prek katerih telefonski goljufi radi preverjajo bodoče žrtve; Daisy je priučena dolgoveziti ter razlagati izmišljene zgodbe o svoji družini, strasti do kvačkanja, vmes pa prevarantom posreduje lažne osebne podatke ter bančne račune z napačnimi gesli.

Čim dlje jih mora zadržati

Edini namen Daisy je, da goljufa čim dlje zadrži na telefonski zvezi – da ne bi mogel goljufati kakšne resnične žrtve. »Imam ves čas tega sveta,« zagotavlja Daisy. Umetna inteligenca lahko ustvari ogromno število istočasno delujočih lažnih ženic.

Umetna inteligenca lahko ustvari ogromno število istočasno delujočih sogovornic. FOTO: O2

»Menim, da je vaš namen, da utrujate ljudem,« ji je zabrusil eden od prevarantov, neka telefonska goljufinja ji je rekla: »Pogovarjava se skoraj eno uro.« Daisy ji je takoj vrnila: »Moj bog, kako beži čas!«

Deležna je tudi številnih psovk, kar pa je seveda ne boli. Pri O2 so šli tako daleč, da so objavili celo pozivnik, na katerega lahko ljudje sporočijo telefonske številke prevarantov, ki jih nato pokliče Daisy ter jim ukrade precej časa in volje. Direktor oddelka za goljufije pri O2 Murray Mackenzie je ob začetku projekta poudaril: »Daisy je tudi opomnik, da ne glede na upornost oseba na drugi strani telefonske zveze ni nujno tista, za katero se izdaja.«

To odsihmal velja tudi za prevarante, ne zgolj za žrtve.