Umrli vplivnici, ki na jahti nista nosili rešilnih jopičev, »da ne bi pokvarili selfijev«

Dva vplivneža sta se tragično utopila, potem ko se je prenatrpana ladja septembra prevrnila ob obali Brazilije. Žrtvi, Aline Tamara Moreira de Amorim (37) in Beatriz Tavares da Silva Faria (27), nista nosili rešilnih jopičev, ko je ladjo zajel velik val.

Truplo Beatriz so našli najprej, ko ga je naplavilo na morje, medtem ko so Aline našli mrtvo teden dni kasneje. Lokalna policija preiskuje, ali je bila njuna smrt tragična nesreča ali bi jo bilo mogoče preprečiti.

Ena od preživelih, Vanessa Audrey da Silva, se spominja grozljivih trenutkov 29. septembra, ko se je ladja prevrnila. Lokalnim medijem je povedala, da se je skupina prijateljev in vplivnežev odpravila na zabavo na luksuzni jahti in preživela dan na morju, ob tem so tudi nekaj popili.

Kasneje so se razdelili v dve skupini, da bi se vrnili na obalo, vendar je eno skupino ob povratku zalil val. Vanessi je uspelo nadeti rešilni jopič in preživela, tako da se je držala za skale. Dejala je: »Bili so trenutki v vodi, ko ni nihče videl nikogar drugega. Borila sem se za življenje.«

Jopiči »motili pri sončenju«

Druga preživela, Camila Alves de Carvalho, je povedala, da je držala rešilni jopič v rokah in se obupano oklepala življenja. Dejala je: »Bili so zelo močni valovi, skoraj smo umrli. Nismo znali plavati. Vedela sem, da ne bom zdržala dolgo. Poškodovala sem si stopalo in popila veliko vode. Vrgli smo se na skale.«

En mesec po smrti dveh nesrečnic je tamkajšnji policijski komisar potrdil, da so vplivneži zavrnili nošenje rešilnih jopičev. Dejal je: »Nekateri jih niso želeli nadeti, ker so se fotografirali. Povedali so, da jih motijo pri sončenju.«

Neimenovani voznik ladje je po tragediji razkril, da so mu naročili, naj na obalo pelje šest vplivnežev, kljub temu da je imela njegova ladja največjo kapaciteto petih potnikov. Tako je bila pretežka, da bi se uprla velikemu valu, ki jo je zadel, tik preden je začela toniti.

Policiji je povedal, da se je obupano trudil rešiti vse. Komisar je pojasnil: »Vse to smo zelo skrbno raziskali, da bi ugotovili, ali so bile smrti posledica malomarnosti ali nepazljivosti.«

Srce parajoče je, da je mati enega otroka, Aline, ki ni znala plavati, le nekaj ur pred smrtjo objavila svojo zadnjo sliko na družbenih omrežjih, na kateri pozira v bikiniju na ladji. Med preživelimi so Daniel Goncalves Ferreira, Gabriela Santos Lima in Natan Cardoso Soares da Silva.