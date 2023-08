Umrl je pod kupom italijanskega sira

Giacomo Chiapparini je umrl v bizarni nesreči, ko ga je pokopal in zmečkal plaz več tisoč kolutov trdega italijanskega sira grana padano. Predani 74-letni italijanski sirar ni počival niti v nedeljo, ampak je v velikanskem skladišču 50 kilometrov od Milana hodil med metri in metri polic, na katerih je bilo zloženih na tisoče kolutov sira, ki je podoben parmezanu. Preverjal je njihovo zrelost, to pa ga je na koncu stalo življenje. Ena izmed polic se je vdala, sledil je domino učinek: police so se sesuvale druga za drugo, z njih pa so kot plaz leteli koluti sira in Giacoma pokopali pod sabo.

45 kilogramov je težak vsak kolut.

V nedeljo zvečer je iz skladišča nenadoma glasno zagrmelo kot med nevihto, je hrup opisal domačin, ki je o čudnem zvoku nemudoma obvestil oblasti. A za sirarja je bilo že prepozno. Reševalci so potrebovali kar 12 ur, da so se dokopali do nesrečneža, saj so morali polomljene police in sire z njega odmetavati kar z rokami. In tega nikakor ni bilo malo, v skladišču je bilo namreč zloženih približno 25.000 kolutov, etažerji z ozkimi, jeklenimi policami pa so bili visoki 10 metrov, kar je pomenilo tudi do 20 sirov v vertikalni vrsti. Vse to je zgrmelo na ostarelega moža.

Na nesrečneža so se prevrnile polne police. FOTO: Claudioventrella/Getty Images

Vzrok nesreče je bila najverjetneje okvara naprave, s katero je Chiapparini obračal sirne kolute in preverjal njihovo zrelost. Sirarni grozi sedemmilijonska izguba, toliko je bil po grobi oceni vreden skladiščeni sir. »Zdaj iščejo druge sirarne, ki bi bile kolute pripravljene shraniti, drugače jih bodo morali zavreči.«