To je stevardesa počela v letalu, a končalo se ni dobro (VIDEO)

Stevardesa vietnamske nizkocenovne letalske družbe Vietjet Air je izgubila službo, potem ko se je posnela med plesom v letalu.

V posnetku, ki je postal priljubljen na omrežjih, je videti stevardeso v uniformi, kako pleše v praznem letalu. Njen ples vključuje tudi tresenje z zadnjico v ritmičnih gibih. Mnogi so ga označili za neprimerno vedenje za stevardeso, še posebej ker je bila oblečena v službeno uniformo.

Za stevardeso se ples ni končal dobro

Letalska družba Vietjet Air je hitro ukrepala in odpustila stevardeso. V izjavi so pojasnili, da je bil njen ples v nasprotju s pravili obnašanja zaposlenih in da škoduje ugledu družbe.

Ta dogodek je sprožil razpravo o tem, kaj je sprejemljivo vedenje za letalsko osebje, zlasti v dobi družbenih medijev, kjer lahko vsak posnetek hitro postane priljubljen.