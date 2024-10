Ta kovanec za 2 evra je vreden 1000-krat več, zanj lahko dobite kar 2500 evrov

Kovanec za dva evra s podobo kölnske katedrale je med zbiratelji zelo iskan. Njihova vrednost bi lahko kmalu drastično narasla. Redek kovanec za dva evra je vreden 1000-krat več od njegove prave vrednosti. Zlati motiv je obdan s skupaj dvanajstimi zvezdicami in letnico 2011 na dnu. V Nemčiji je bilo izdanih skupno 30 milijonov primerkov posebnega kovanca »Kölnska katedrala«.

Kovanec za dva evra s kölnsko katedralo je bil šesti posebni kovanec iz serije »Zvezne države I«, na eBayu pa ga prodajajo že za 2500 evrov, kar je 1250-krat več od prvotne vrednosti.

Kovanec je trenutno zelo priljubljen, tako da so nekateri zanj zahtevali kar 99.000 evrov. Posebej iskani so kovanci, ki so redki in za katere zbiratelji pogosto plačajo bogastvo.

Druga posebna serija

Kovanec Kölnska katedrala letnika 2011 se bo v prihodnjih letih verjetno močno podražil, saj je ministrstvo za finance napovedalo že drugo posebno serijo kovancev za dva evra.

Vendar bo Severno Porenje-Vestfalija moralo počakati do leta 2027. Nato bo v obtok dan še en poseben kovanec iz Severnega Porenja Vestfalije, ki bi prav tako lahko postal zbirateljski predmet, poroča informer.rs.

