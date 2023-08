Sporočila nezemljanov (še) ni

Včeraj je bil za skupino japonskih astronomov še posebno vznemirljiv dan: minilo je namreč 40 let, odkar sta Masaki Morimota in Hisaši Hirabajaši proti 16,7 svetlobnega leta oddaljeni zvezdi Altair (gre za eno najsvetlejših zvezd na nebu) poslala radijski signal v upanju, da bo ta dosegel nezemljane na katerem od okoliških planetov.

Sporočilo sta po lastnih besedah poslala, ko sta bila pijana, za pošiljanje pa sta uporabila teleskop na univerzi v Stanfordu. Čeprav ni šlo za resen znanstveni projekt, je bila včeraj na nogah skupina astronomov univerze v Hjogu. Upali so, da bo signal, ki se je včeraj vrnil na Zemljo, dokazal obstoj bitij z drugih planetov. Radijski teleskop so postavili v mestu Saku. Glede na to, da za zdaj ni še nobenih poročil, je mogoče sklepati, da odgovora niso prejeli. Vprašanje je le, ali je vzrok molčečnost vesoljcev, njihova tehnološka nerazvitost ali pa morebitno preprosto dejstvo, da ne obstajajo.

Tole sporočilo sta znanstvenika poslala v vesolje. FOTO: Šinja Narusava

Pod vplivom alkohola

Znanstvenika Morimoto in Hirabajaši sta v vesolje poslala signal z besedilom ob 13 sličicah. Sličice sta prekodirala v signale in vesoljcem na tak način razložila evolucijo življenja na našem planetu. Še vedno ohranjene risbe prikazujejo ribe z nogami, ki plezajo iz vode, človeka, ki maha, pa tudi besedo zdravljica.

Včerajšnji datum je bil najverjetnejši rok za vrnitev signala iz vesolja. Nanj so ob 64 metrov visoki anteni čakali astronomi pod vodstvom Šindža Narusave. Ta je novinarjem zatrdil, da bi prav zvezda Altair lahko imela planet, na katerem bi se pojavilo življenje. Planetov v bližini Altairja znanstveniki sicer še niso opazili. Morimoto in Hirabajaši sta se odgovora nadejala že leta 2015, a ga ni bilo.