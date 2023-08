Specialitete iz gomazečih živalc: bi čričkov kari ali sviloprejkin sašimi?

Takumi Jamamoto si je med nedavnim obiskom v Tokiu privoščil prav posebno kosilo. Čričkov kari in sviloprejkin sašimi, poplaknjen s cidrom iz žuželčje vode. Šestindvajsetletni pisarniški delavec iz zahodne prefekture Hjogo je le eden izmed množice potrošnikov po svetu, ki se navdušujejo nad entomofagijo, se pravi, uživanjem žuželk, ki počasi postajajo čedalje pomembnejši vir hrane tudi za človeka.

Mandljev tofu z ličinkami hroščev. FOTO: Kim Kjung Hun/Reuters

Že kot otrok je Jamamoto grizljal kobilice s sojino omako, v Tokiu pa si je privoščil vrhunsko žuželčjo kulinariko v restavraciji Take-Noko. »Zabavno je izbirati med toliko različnimi jedmi,« je povedal v lokalu, ki ga krasijo slike s podobami žuželk in terariji z gomazečimi hrošči, mravljami in ščurki. »Vse je bilo tako okusno. Žuželčji cider je bil še posebno osvežujoč in slasten, z okusom zelenega jabolka,« je zaupal Reutersovi novinarski ekipi.

Zanimanje za žužke raste

Entomofagijo se je začelo resneje jemati, ko so tudi Združeni narodi poudarili, da so žuželke trajnosten vir beljakovin za rastoče prebivalstvo planeta, ki naj bi do leta 2050 doseglo 10 milijard. Vpliv živinoreje na podnebne spremembe ter prehranske krize, povezane z ekstremnimi vremenskimi pojavi in oboroženimi konflikti po svetu, so prav tako povečali zanimanje za pridelavo visoko hranljive in ekonomične prehrane, ki jo predstavljajo žužki.

Rižota s sirom in čričkovimi kroglicami. FOTO: Kim Kjung Hun/Reuters

Medtem ko se številnim potrošnikom uživanje žuželk še vedno zdi ogabno, pa ima Japonska bogato kulinarično zgodovino, povezano z njimi. Kobilice, sviloprejke in ose so na otočju jedli že davno tega, še posebno v krajih, kjer ni bilo veliko mesa in rib. Spet so postale popularne v času pomanjkanja med drugo svetovno vojno in po njej, pravi menedžerka restavracije Take-Noko Mičiko Miura. »V zadnjem času se je začelo veliko govoriti o gojenju čričkov in ličink velikih mokarjev za potrebe prehrane.«

Japonska ima bogato kulinarično zgodovino, povezano z žuželkami.

Že več japonskih družb, med njimi tudi nacionalna veriga pekarn Pasco, je začelo izdelovati kolače in prigrizke iz čričkove moke, proizvajalec zamrznjene hrane Nichirei in telekomunikacijski operater Nippon Telegraph and Telephone pa sta v zadnjem letu vložila konkretne vsote v pridelavo hrane iz žuželk. V nekaterih japonskih šolah so začeli hrani in prigrizkom dodajati beljakovinske praške iz žuželk.

Zanimanje raste tudi za restavracije, kot je Take-Noko. Kakor pravi Mičiko Miura, ob koncih tedna pogosto ni mogoče dobiti proste mize. Restavracija je otrok podjetnika Takea Saita, ki je pred devetimi leti ustanovil družbo Takeo Inc, ki ponuja pakirane in sušene prehranske izdelke. »Naš cilj je približati žuželke drugi prehrani, tako da bi jih uživali ob zelenjavi, mesu in ribah,« poudarja Saito.