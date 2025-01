Skozi snežni pekel jo je dostavil, dobil pa mizerno napitnino. Policist je posredoval ... (VIDEO)

Dele sveta je prekril sneg, ki otežuje gibanje in potovanja, ki so mnogim nujna za zaslužek. Čeprav sta številne dele ZDA prizadela sneg in hladno vreme, ekstremne razmere ne pomenijo, da ponudniki storitev ne poslujejo. V Indiani so tako opazili dostavljavca Connorja Stephanoffa, kako hodi po globokem snegu, potem ko je bližnji družini dostavil pico.

Posnetek je delo policista Richarda Craiga, in na njem je videti, da se je uslužbenec Rock Star Pizze sprva odpeljal, da bi dokončal naročilo, vendar je bil prisiljen zadnji del poti iti peš, potem ko je pokvarjeni šolski avtobus blokiral zasneženo cesto. A to pogumnega dostavljavca ni ustavilo pri opravljanju dolžnosti. Prav tako razmere niso odvrnile policista, ki je bil prav tako na kraju nesreče, da bi pomagal prebivalcem.

Šokiran nad napitnino

Nato je opazil dostavljavca, ki se je prebijal po snegu, in Stephanoff je policistu povedal, da mora hoditi po snegu, da opravi dostavo. »Ste dobili dobro napitnino?« ga je vprašal Craig, na kar je Stephanoff odgovoril: »Dva dolarja.« Popolnoma osupel je policist rekel: »Dva dolarja? Se hecaš? Dva dolarja. Poglej tega človeka. Ta moški je hodil skozi pekel, da bi dostavil pico.«