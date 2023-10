Sivolasa fantovska skupina navdušuje Japonke

Se še spomnite fantovskih plesnih skupin, za katerimi so dekleta popolnoma ponorela? V 80. letih so bili to denimo New Kids on the Block, v 90. NSYNC, po letu 2010 One Direction, pri nas denimo Game Over. Poleg strastnih oboževalk, ki na koncertih mečejo na oder medvedke in cvetje pa tudi kose perila, je fantovskim skupinam skupno to, da so njihovi člani mladi in na pogled kar se da všečni, pri tem pa ravno toliko različni, da lahko vsaka oboževalka najde člana po svojem okusu.

Na Japonskem pa je nastala skupina, ki se je uprla temu nemara zastarelemu pogledu na fantovske bende. G-Pop namreč namesto mladcev sestavljajo glasbeniki, stari od 65 do 87 let. Skupina, ki deluje v japonski perfekturi Koči in ima pet članov, je nastala pred sedmimi leti in je še vedno priljubljena. Kot se za fantovski bend spodobi, člani zelo skrbijo za svoj videz, med drugim za oblačila. Kot pravi frajerji nastopajo v belih oblekah, s klobuki oziroma drugimi pokrivali in črnimi sončnimi očali.

Na spletu imajo več tisoč ogledov.

Hura starosti je naslov ene od njihovih uspešnic.

Zelo energični

Njihovo delovanje je v sedmih letih prekinila le epidemija covida-19, zelo so bili nesrečni, ker so morali prenehati nastopati. »Med pandemijo smo bili ves čas v stikih prek telefonov. Hoteli smo vedeti, ali so vsi člani v redu in pripravljeni, da se kadar koli vrnejo na oder,« je povedal vodja Norijasu Tanioka.

Kljub njihovim letom, ki niso več rosna, produkcijska hiša, pod okriljem katere delujejo, zagotavlja, da so vsi člani skupine G-Pop zelo energični. Da je res tako, se je mogoče prepričati ob ogledu katerega od številnih posnetkov na spletu. Najbolj so navdušili z uspešnicama Hooray to Old Age (Hura starosti) in I Was Young (Bil sem mlad). Na youtubu imajo na tisoče ogledov.

Starost njihovih oboževalk je seveda primerna letom članov. Glede na to, da je Japonska trenutno med najhitreje starajočimi se družbami na svetu, vsak deseti prebivalec je starejši od 80, ni bojazni, da bi priljubljenost G-Popa kmalu usahnila.