Blizu nas boste lahko na sprehodu srečali tudi robotskega psa (FOTO)

Razvoj robotike je v silovitem vzponu. Eno izmed vidnejših podjetij, ki razvija robote, je Boston Dynamics. To ameriško podjetje je v zadnjih letih s svojimi izdelki navduševalo uporabnike interneta. Robotov pa ne razvijajo samo v ZDA. Razvijajo jih tudi v naši neposredni bližini, na Hrvaškem v Veliki Gorici. Tamkajšnjo podjetje Notum Robotics je razvilo zelo zanimivega robotskega psa, o čemer poroča spletna stran Pixsell. Gre za robota, ki na zunaj spominja na robota Spot, ki ga je izdelal Boston Dynamics.

V naših mestih doslej takšnih psov še nismo srečevali. FOTO: Davor Puklavec/pixsell Pixsell

Robotski pes podjetja Notum Robotics je namenjen različnim industrijam in sektorjem. Zelo uporaben je na primer pri reševanju, Prav lahko pride v nevarnih situacijah in na težko dostopnih mestih, kjer bi bilo človeško življenje lahko ogroženo. Na težko dostopnih mestih se ga lahko uporabi na primer za snemanje.

Ponaša se z napredno programsko opremo. »Tisto, kar je pravzaprav edinstveno in inovativno, so naše programske rešitve. Samo platforma kot taka brez daljinca ne naredi nič posebnega. Bistvo je, da ta platforma postane avtonomna, da brez človeške intervencije in z minimalnim vzdrževanjem izvršuje naloge po svojem programu, da se znajde v neznanih okoliščinah in po neznanem terenu,« je za Pixsell povedal Milan Rajčević, lastnik in direktor podjetja Notum Robotics.

Lahko se dvigne samo na dve nogi. FOTO: Davor Puklavec/pixsell Pixsell

Lahko pa se tudi uleže. FOTO: Davor Puklavec/pixsell Pixsell

Lahko je precej hiter

»Zaradi baterijske tehnologije se polni do 24 ur. V delujočem stanju z obremenitvijo 15 kilogramov lahko deluje do tri ure. Teče lahko s hitrostjo do 20 km/h, če ga malo preobremenimo. Toda njegova običajna hitrost premikanja je hitrost človeške hoje, tako da ne bi bil videti strašljivo in da ne prestraši ljudi. Trenutno ni vodoodporen, delamo na tem,« je povedal Rajčević in dodal, da bi lahko v prihodnosti postal tudi odporen na ogenj.

Uporabniki ga že lahko naročijo. Kot je povedal Rajčević, se ga izdeluje po naročilu. Se pa njegova cena razlikuje glede na opremo.