Šaman lajša bolečine pri porodu kar s slamicami

Prvovrstna zdravniška pomoč, porod doma, porodi v vodi, različni načini lajšanja bolečin: sodobne zahodne porodnice so – upravičeno – prepričane, da jim ob porajanju novega življenja na svet pripada posebno razvajanje.

Da bi se kdo razen nje same pretirano ukvarjal s porodom, pa niti v sanjah ne pričakuje nomadka z ruske Arktike z imenom Vera. Utrinke iz njenega življenja pred in med porodom ter po njem je na spletu objavila Natalija Petruševa.

Na svet je pred družino in šamanom prijokala zdrava punčka.

Trdo življenje

Posnetki prikazujejo težko življenje na ruski Arktiki. To ne prizanaša ne moškim ne ženskam, nosečnice pa niso nobena izjema. Vera na posnetku tik pred porodom zjutraj opravi svoje običajne naloge. Najprej zakuri ogenj in stopi led za pitno vodo, nato odstrani sneg, ki se je čez noč nabral na jurti, posebnem šotoru, v katerem živi njena družina in ki jo varuje pred mrazom, tudi kadar je zunaj minus 50 stopinj Celzija. Medtem ko je mož na lovu, Vera doma razkosava meso in kuha juho za vso družino. Verin prvi otrok se je rodil v tundri, drugi v bolnišnici.

Mama v bolnišnico ni mogla zaradi snežnega meteža.

V bolnišnici, do katere mora priti s helikopterjem, naj bi bil rojen tudi tretji, vendar zaradi snežnega meteža to ni bilo mogoče. Ker porod velja za nečistega, je morala Vera, ko je dobila popadke, iz jurte v manjši hladen prostor blizu doma. Z njo je šla vsa družina. Kljub težkemu porodu Vera ni izustila niti glasu, saj je za ženske iz tundre sramotno, če med porodom jokajo ali kričijo.

Porodnicam lajšajo bolečine s šamanskim ritualom, in sicer tako, da jemljejo slamice izpod njenega ležišča in jih izročajo prav tako pri porodu prisotnemu šamanu. Naslednje jutro je Vera rodila zdravo deklico, težko tri kilograme. Šele po koncu sneženja so se pri porodnici in novorojenčici oglasili še zdravniki.