S čudežnimi hlačami v hribe za 13 kg lažji (FOTO)

Sanjarite o tem, da boste splezali na dva- ali tritisočak, ko boste odšli v pokoj, a se bojite, da takrat ne boste več v dobri formi? To ni več problem, saj obstaja naprava, ki vam lahko pomaga osvajati vrhove kot za šalo. Hlače za hribolazenje MO/GO, ki jih je razvilo kanadsko podjetje Arc'teryx v sodelovanju z Googlovim satelitskim podjetjem Skip, omogočajo osvajanje vrhov tudi tistim, ki sicer niso v najboljši kondiciji. Z vgrajenim eksoskelet, robotskimi kostmi, hlače poskrbijo, da so noge tistega, ki jih nosi, za kar 40 odstotkov močnejše. Hkrati se tisti, ki jih nosi, počuti za 13 kilogramov lažji.

Med vzponi okrepijo moč, med spusti pa zmanjšujejo pritisk na kolena.

Eksoskeleti na motorni pogon so že nekaj let stalnica na medicinskem področju, zdaj pa kot kaže prodirajo tudi v prostočasne dejavnosti. MO/GO so prve hlače z robotskim pomagalom. Delovanje je skladno z naravnim gibanjem, saj umetna inteligenca spremlja kolena in mišice uporabnika ter uravnava moč, ki jo dodajajo umetne noge. Med vzponi okrepi moč, med spusti pa zmanjšuje pritisk na kolena. Baterija se polni sama, med hojo navzdol.

Edina slaba plat hlač, ki prihajajo v trgovine že naslednje leto, je predvidena cena – 4500 evrov. Na srečo si jih bo mogoče tudi izposoditi. Za dobrih 70 evrov jih bodo ponujali v večjih gorskih izhodiščih v ZDA in Kanadi. Proizvajalec pa opozarja, da ne bodo hodile namesto uporabnikov, ampak bodo, podobno kot električno kolo, zgolj pomagale, da bo tisti, ki jih nosi, lahko dosegel več.