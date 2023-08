Milijarder je na neverjetni misiji: želi živeti kar 200 let

Medtem ko so nekateri prepričani, da je čar življenja ravno njegova minljivost, saj se, vedoč, da ga bo nekega dne konec, trudimo po najboljših močeh užiti vsak trenutek, pa bi drugi radi živeli večno. Med slednjimi je milijarder Bryan Johnson, ki je zapravil že več kot tri milijone evrov, da bi ustavil proces staranja, 18-letnega sina je prepričal celo, da mu donira kri, ki so jo zdravniki nato vbrizgali v Bryanovo telo.

Pravi, da mu uspeva nižati biološko starost

Petinštiridesetletnik zadnja leta vse vlaga v pomlajevanje svojega telesa, njegov cilj je, da bi dočakal 200 let. Trenutno pravi, da mu z vsemi tretmaji, športom, prehranskimi dopolnili ter izjemno strogim režimom prehranjevanja že uspeva nižati biološko starost. Njegovo srce je menda v enakem stanju kot srce 37-letnika, koža kot tista 27-letnika, njegova kapaciteta pljuč in fizična zmogljivost pa sta primerljivi z 18-letnim mladeničem.

Kako je to dosegel? Na dan Bryan Johnson zaužije več kot sto različnih tablet, med njimi so večinoma prehranska dopolnila, kombinacijo so posebej zanj sestavili njegovi osebni zdravniki, kar 30 jih skrbi zanj in spremlja njegovo življenje. Poleg tega predani bogataš na dan zaužije natanko 2250 kalorij, zadnji obrok pa poje ob 11. uri. Izogiba se sončnim žarkom, k počitku leže ob 20.30 in iz postelje vstane ob peti jutranji uri. Nato eno uro intenzivno telovadi, sledi zajtrk, ki mora biti, kot vsi njegovi obroki, veganski, alkohola se ni dotaknil že več let.

Rad bi dokazal, da telesni propad ni neizbežen, življenje se da podaljšati.

Ker ima Američan denarja na pretek, je del svoje pet milijonov vredne vile v Kaliforniji spremenil kar v zdravstveni center, kjer so mu ves čas, podnevi in ponoči, na voljo specialisti z vseh mogočih področij, ki spremljajo njegove telesne funkcije, mu svetujejo ter odpravljajo težave takoj, ko se pojavijo. »To ni nečimrnost, ampak znanstveni projekt. Rad bi dokazal, da telesni propad ni neizbežen, življenje se da podaljšati. V 21. stoletju je to glavni cilj, ne umreti,« pravi Bryan Johnson.