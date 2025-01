Prsi 19-letnice po cepljenju proti covidu narasle na ogromno velikost (FOTO)

Prsi 19-letne ženske so v šestih mesecih po cepljenju s prvim odmerkom Pfizerjevega cepiva proti covidu-19 narasle s košarice B na neverjetno velikost trojne G. Zdravniki so primer označili za »prvega te vrste«, saj so pri mladi ženski diagnosticirali redko stanje, povezano z ekstremno rastjo prsi.

Po prvem odmerku cepiva je ženska začutila mravljinčenje v prsih, ki mu je sledila hitra rast. Po drugem odmerku se je rast še pospešila. Zdravniki iz Kanade, ki so primer raziskovali, so decembra lani zapisali v strokovni reviji Plastic & Reconstructive Surgery-Global Open, da gre za prvo dokumentirano povezavo med redkim stanjem PASH (psevdovaskularna stromalna hiperplazija) in cepivom.

Redko stanje in nezaupanje v zdravstvo

PASH je stanje, pri katerem benigni izrastki v prsih povzročijo nenavadno hitro in ekstremno rast. Po svetu je bilo do zdaj dokumentiranih manj kot 20 primerov, a doslej še nobenega v povezavi s cepljenjem.

Mlada ženska je bila ob spremembah prepričana, da je rast povezana s cepivom, a njeni zdravniki njenim pomislekom sprva niso posvečali dovolj pozornosti. To je privedlo do njenega nezaupanja v zdravstveni sistem, so pojasnili raziskovalci.

Zdravljenje brez uspeha

Zdravniki so opravili preiskave hormonov, a niso opazili nobenih nepravilnosti. Predpisali so ji steroide in antibiotike, vendar terapije niso imele učinka. Rast prsi se je ustavila šele po šestih mesecih, leto kasneje pa je ženska prestala operacijo zmanjšanja prsi.

Po posegu ima zdaj velikost košarice dvojnega D, a razmišlja o dodatnem posegu, da bi dosegla svojo običajno velikost.

»Pfizerjev učinek« in redke reakcije

Primer 19-letnice je eden redkih, ki je bil podrobno dokumentiran, vendar po podatkih nekaterih žensk po svetu pojav povečanja prsi po cepljenju ni bil osamljen. Po uvedbi Pfizerjevega cepiva leta 2021 so na družbenih omrežjih začeli poročati o »Pfizerjevem učinku«, kjer so ženske opažale večje prsi po cepljenju.

Kljub tem posameznim primerom zdravstveni strokovnjaki vztrajajo, da so koristi cepljenja proti covidu-19 še vedno bistveno večje od tveganj, saj je bilo od leta 2020 po svetu apliciranih več kot 13,6 milijarde odmerkov.