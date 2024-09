Prodala vse premoženje, da bi tri leta živela na morju, nato pa so jo vrgli z ladje

Jenny Phenix, 68-letnica s Floride, je prodala vse svoje premoženje, da bi lahko naslednja tri leta potovala po svetu s križarsko ladjo. Njene sanje in načrt pa so se kmalu razblinili, ko so ji zaradi sporočil, ki jih je pošiljala prek aplikacije WhatsApp, prepovedali vkrcanje, poroča The Telegraph.

V zasebni skupini WhatsApp se je drugim potnikom pritožila zaradi štirimesečne zamude pri plovbi, kar je prekrižalo nekatere od njenih načrtov. Obenem je potarnala o obnovi ladje, saj se je bala, da bi se ta lahko zavlekla tudi v čas križarjenja, ona pa bi zato morala bivati v kabini, namenjeni zaposlenim, namesto tisti, ki jo je najela.

Kmalu po tem, ko je drugim potarnala, je prejela sporočilo, da je njena pogodba odpovedana zaradi »vedenja, ki vpliva na moralo skupnosti«. Glavna operativna direktorica ladje Kathy Villalba ji je kasneje povedala, da so prejeli ducat uradnih pritožb drugih potnikov, povezanih z njenim nenehnim pritoževanjem in negativnim odnosom do ladje.

Prejeli so veliko pritožb

»Takšno obnašanje je močno vplivalo na moralo in počutje drugih potnikov. Glede na ogromno povratnih informacij moramo trajno preklicati pogodbo, da ohranimo dobro počutje in zadovoljstvo svoje skupnosti,« je dejala Kathy. Jenny pa trdi, da nikoli ni bila nesramna ali nespoštljiva in da nikoli ni nikogar neposredno napadla. »To so bili zasebni pogovori, ničesar nisem objavila na družbenih omrežjih. Razočaranje med potniki je naraščalo po vsaki zamudi plovbe. Bila sem ena tistih, ki so se odprto spraševali o pomembnih vprašanjih. Številni potniki so se mi zasebno zahvaljevali, ker sem se zavzela za celotno skupino,« je povedala.

»V zadnjem letu in pol sem likvidirala vsa podjetja in sredstva ter se veselila svojega novega življenja in potovanja po svetu. Od decembra 2023 živim iz kovčka. Kot mnogi drugi sem prvič prispela v Southampton, da bi začela to potovanje 15. maja. Obveščeni smo bili o kratki zamudi, vendar se ni zdelo nič kritičnega in seveda so bili potovalni načrti in hotelske rezervacije rezervirani mesece vnaprej,« je povedala Jenny.

Zamuda za zamudo

Do prve večje spremembe voznega reda je namreč prišlo, ko so se lastniki odločili, da bo ladja izplula 30. maja iz Belfasta, nato pa so se v ladjedelnici Harland & Wolff pojavile nove težave. Ladja je štiri leta stala na istem mestu, kar je zahtevalo nove preglede, povzročilo dodatne težave in na koncu daljšo zamudo pri plovbi. Ladja tako še do danes ni izplula.

Phenix je plačala depozit za svoje prvo svetovno potovanje, da bi, ko pride na ladjo, kupila kabino ali se vključila v program, ki bi ji omogočil, da na ladji preživi preostanek svojega življenja. Del varščine so ji kasneje vrnili, na celotno vračilo pa še vedno čaka. Pred kratkim se je vrnila na Florido, potem ko je preživela devet mesecev na drugi ladji.

»Sploh ne morem opisati razočaranja in čustvenih posledic, ki so me prevzele. Minili so celi tedni, preden sem se lahko s kom pogovorila o situaciji in preden sem jo lahko razložila svojim otrokom. Še vedno je težko govoriti o tem, ker sem imela enake sanje kot vsi drugi na tisti ladji, vzeli so mi jih brez pomisleka. Morala bom ostati s hčerko, dokler ne najdem druge možnosti za svoje življenje,« je še povedala Jenny.