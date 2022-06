Pri 82 letih je Barbara pretekla 125 kilometrov

Niste tekaško razpoloženi? Morda si boste premislili, ko preberete naslednje vrstice. Barbara Humbert je nedvomno navdih za vse, ki menijo, da niso primerni za športno udejstvovanje, še najbolj pa jo občudujejo njeni vrstniki v jeseni življenja. Francozinja, ki jih šteje laskavih 82, je namreč nedavno pretekla kar 125 kilometrov v 24 urah in s tem seveda dosegla svetovni rekord v svoji starostni kategoriji!

Začela pred 40 leti

Barbara je prababica, ki živi severno od Pariza, v departmaju Val d'Oise, v prostem času in seveda za zdravje pa rada teče. Pa ne že vse življenje, poudarja, teku se je posvetila šele pri 43 letih.

Tek jo sprošča in navdihuje. FOTO: Kamonwan Wankaew/Getty Images

Takrat se je v večernih urah rada razgibala na ulicah svojega domačega Bouffémonta, a ko je ta postal premajhen za njene podvige, je traso podaljševala in podaljševala, dokler ni dosegla maratonske razdalje. Kaj kmalu se je začela udeleževati različnih tekaških podvigov, v zadnjih štirih desetletjih jih je nanizala že skoraj 200, od tega 54 maratonov, tudi ugledna pariški in newyorški. »

Ko tečem, dosežem stanje meditacije, tek me neverjetno sprošča. Možgani gredo na pašo, doživim popolno očiščenje telesa in uma,« svoj užitek opisuje Barbara, ki se je sčasoma začela udeleževati tudi skrajnih podvigov, pri katerih se je rada postavila na preizkušnjo in premikala meje. Priučila se je dragocene dihalne tehnike ter usvojila strog prehranski in spalni režim, od katerega ne odstopa, saj le tako zmore vse napore in premaguje utrujenost. Ne pozabimo, v devetem desetletju življenja!

Z rekordom, ki ga je dosegla na posebni preizkušnji v domovini, si je dokazala, da je z vztrajnostjo mogoče vse, vesela pa je tudi, da so nanjo ponosni v njenem tekaškem klubu, s katerim marljivo trenira že vrsto let, vsak dan jo občudujejo tudi domači in prijatelji.

54 maratonov je že premagala.

»Med tekom nisem bila utrujena, utrujenost je nastopila, ko sem prestopila ciljno črto. Pravzaprav sem šele po več dneh dojela, kaj sem pravzaprav dosegla,« pove Barbara, ki pa letos še ni opravila z vsemi izzivi, jeseni se namreč odpravlja še na maraton v Chicago.