Pretresena bralka: poleg nje se je samozadovoljeval, ostali na plaži samo gledali

Prav neverjetno in neprijetno izkušnjo je med počitnikovanjem na hrvaški obali doživela ena izmed bralk Index.hr, ki tako poroča o ogabnem dogajanju, ki ga je doživela na plaži v Cavtatu poleg Dubrovnika. Ko se je kopala, je starejši moški izvlekel spolovilo in se začel samozadovoljevati.

»Odločila sem se, da bom nekaj časa preživela ob morju, se kopala in sončila. Na to plažo prihajam že drugič in že prvi dan sem opazila starejšega moškega, ki je neprimerno strmel vame. Naslednji dan sem prišla na isto mesto in čez nekaj časa ugotovila, da je tam spet ta moški. Najprej je stal ob morju in si nekajkrat podrgnil genitalije,« je povedala šokirana bralka.

Bralka je menila, da se bo ustavil, a kmalu je vzel brisačo in ležalnik, se odmaknil nekaj metrov in začel masturbirati.

»Odločila sem se, da bom perverzneža posnela v akciji, ko pa sem diskretno obrnila mobitel proti njemu, je že vse 'opravil',« dodaja.

On obtožil njo

Nato mu je rekla, naj se ji ne približuje, ker bo poklicala policijo. A moški jo je tako rekoč obtožil z besedami: »Tukaj se sončite, kaj pa naj?« Šokirana bralka mu je rekla, da je očitno, da ima težavo, a da jo rešuje na napačen način in da naj je ne ogovarja, ker bo poklicala policijo. A ni odnehal, dokler res ni začela klicati policijo. Potem se je sicer umaknil, vendar ni zapustil plaže.

Ob tem pa je bila zelo negativno presenečena nad odzivi ljudi na plaži, ki so opazovali dogajanje.

Ostali ljudje na plaži so se delali, da nič ne vidijo

»Vsi ljudje na plaži so videli, kaj se je zgodilo, nihče ni posredoval. V baru je nekdo posmehljivo komentiral, da naj naslednjič pridem do njegovega ležalnika, da ne bom imela teh težav.« Kasneje ji je vodja lokala razložil, da je moški pač lokalni posebnež in da so ga že večkrat spodili s plaže.

Kot je ob koncu še dodala vidno pretresena bralka: »Šokirana sem nad dogodkom, pa tudi z odzivom domačinov, ki vedo, da je to zanj običajno in da to ni prvič, a nihče ni storil ničesar glede tega,«.

