Prehranjuje se, kot da bi živel v pradavnini. Živalsko srce zaužije še toplo

Iščete navdih za novoletno zaobljubo? Morda vam bo v vzpodbudo Richard Mawby iz Gaytona v Northamptonshiru na Otoku, ki se prehranjuje, kot da bi živel v pradavnini. Na njegovem jedilniku so različne v gozdu nabrane rastline ter divje živali, ki jih ujame z zračno puško. Zajce, golobe in veverice, ki jih nalovi, včasih poje tudi surove, vključno s srcem, to zaužije še toplo.

Shujšal je z 99 na 79 kg.

Triintridesetletnik je način prehranjevanja spremenil leta 2012, po letu, ki ga je zaznamovalo precej stresno obdobje. Takrat je koprive, regrat, divji česen in še nekatere druge divje rastline začel dodajati juham in mlečnim napitkom. Na ta način je shujšal z 99 na 79 kg v samo treh mesecih. »Znova sem uravnotežil svoje telo, samo z naravnim prehranjevanjem,« hvali način prehranjevanja, ki ga je izbral.

Znova sem uravnotežil svoje telo.

Postal je obseden z mislijo, da bi užival čim več hrane, ki jo sam nabere ali pridela. Leta 2015 je kupil nekaj koz in se odločil živeti izključno z dvema do tremi litri surovega kozjega mleka na dan. Zanimalo ga je, ali bo lahko preživel zimo. Potem se je začelo obdobje nabiralništva, sčasoma mu je dodal še lov. Uporabi vse dele živali, ki jih ubije, saj ne želi ničesar zavreči. Pripravil je že vrsto nenavadnih jedi, od tempure iz kopriv do sašimija iz golobov.

Približno 70 odstotkov hrane, ki jo uživa, si priskrbi sam. Kupuje le nekaj živil, med njimi riž in temno čokolado s kakavom. Na ta način prihrani skoraj 60 evrov na teden.