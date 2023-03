Prav posebna kavarna: slaščice, kava in kuščarji na enem mestu (FOTO)

Ko pomislimo na hišne ljubljenčke, nam na misel najprej pridejo psi in mačke. Morda še hrček, morski prašiček, zajček pa zlata ribica in papiga. Drznejši raje tipajo v smer pajkov in kuščarjev, celo kač, a mnogi jim ne morejo ponuditi toplega doma.

Kavarn, kjer so dobrodošle mačke, je po vsej Aziji veliko.

Običajno zato, ker se s posvojitvijo ne strinjajo preostali družinski člani, zato lahko ljubitelji nenavadnih hišnih ljubljenčkov svoje sanje vsaj delno živijo v prav posebni kavarni v Kuala Lumpurju.

Ščurki in tarantele na prostem

Yap Ming Yang, 20-letni lastnik nenavadnega zbirališča, je tudi sam ljubitelj drugačnega in posebnega. Od nekdaj je oboževal plazilce in nikoli ni razumel, zakaj se jim toliko ljudi izogiba oziroma zakaj se jih nekateri kar bojijo. V njegovem domu mrgoli najrazličnejših živali, za mnoge golazni, zdaj pa jim je prav poseben prostor, kamor jih lahko pridejo občudovat tudi drugi, namenil v svoji kavarni, Fangs by Dekori.

Ta je tako polna kletk in terarijev, številni varovanci pa se kar prosto sprehajajo od mize do mize in se pustijo ljubkovati. Gekoni, bradate agame, kače in celo ščurki ter tarantele: za mnoge prizor kot iz grozljivke, za druge pa raj! Kot pojasnjuje Yap, je vse živali, ki jih je udomačil, ulovil sam v naravnem okolju ali pa posvojil njihove potomce, Malezija namreč slovi po zelo bogatem rastlinskem in živalskem svetu, vsi varovanci kavarne so obiskovalcem tako dobro znani.

Obiskovalci, med katerimi je veliko mladih, ob Yapovi pomoči prebrodijo tudi strah. FOTOGRAFIJE: Hasnoor Hussain/Reuters

Kljub temu se jim v naravi mnogi izogibajo, kot je prepričan lastnik, pogosto zaradi neutemeljenega strahu. »Vsi bi se ukvarjali le s kosmatimi živalmi, saj so mnogim prikupnejše kot plazilci. Ampak upam, da se bodo v kavarni in ob prijetnem druženju privadili njihove bližine in ugotovili, da so tudi druge živali čudovita in prisrčna bitja, le spoznati jih je treba!« pojasnjuje Yap. Povsod po Aziji so sicer zelo priljubljene kavarne in drugi javni prostori, kjer se prosto gibajo mačke, tako divjega zbirališča do zdaj ni bilo zaslediti.