Potnik se je zaprl v vece

Letalo, ki je bilo na poti iz švicarskega Züricha, je moralo zasilno pristati v Avstriji in odsloviti morebiti nevarnega potnika, ki se je zaklenil v toaletni prostor in vztrajal, da bo kar tam ostal.Zakaj se je tako odločil in s svojo trmo nagnal strah v kosti preostalim potnikom in posadki, ni znano. Kakor koli že, pilot letala je v strahu, da 51-letni ruski državljan na veceju morda pripravlja teroristični napad, sklenil, da bo zasilno pristal v Gradcu in nenavadnega potnika prepustil tamkajšnji policiji, preden nadaljuje pot v Larnaco na Cipru. Avstrijski možje postave so po obvestilu pričakali airbus A320 na letališču in Rusu zaukazali, naj nemudoma zapusti toaletni prostor, moški pa je, začuda, brez omahovanja upošteval njihove napotke in se pustil pospremiti na policijsko postajo.Tam so ga zaslišali in ga izpustili, potem ko jih je prepričal, da ni imel zlih namenov, zakaj se je zaprl v vece, pa menda ni hotel razodeti.Možje postave so temeljito pregledali tudi toaletni prostor, v katerem niso odkrili ničesar sumljivega ali poškodovanega, prav tako so kot povsem varno ocenili potnikovo prtljago. Rus je pot nato nadaljeval z vlakom, letalo pa je po 45 minutah znova poletelo proti Cipru. Brez potnikov na veceju.